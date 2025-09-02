Home > उत्तर प्रदेश > CM Yogi के सामने बेबस पड़ी महिला, पति की प्रताड़ना सहते-सहते जाहिर की इच्छामृत्यु

CM Yogi के सामने बेबस पड़ी महिला, पति की प्रताड़ना सहते-सहते जाहिर की इच्छामृत्यु

UP News: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक झंकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आ रहा है, यहाँ भी एक भारत की बेटी ससुराल वालों पर बोझ बनकर रह गई।

Published By: Heena Khan
Published: September 2, 2025 08:00:18 IST

UP Crime news
UP Crime news

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक झंकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आ रहा है, यहाँ भी एक भारत की बेटी ससुराल वालों पर बोझ बनकर रह गई। दरअसल, यहाँ एक लड़की ने पहले एक लड़के से प्यार किया जिसके बाद दोनों ने सब ही रीतिरिवाज को अपनाते हुए शादी की और साथ रहने का वादा किया। लेकिन अब झांसी की रहने वाली श्वेता भीलवार की ज़िंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल, शादी के बाद इस लड़की की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हताश होकर श्वेता ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की अपील कर डाली है।

पत्नी को बोलता था ‘करेक्टरलेस’

इतना ही नहीं बल्कि पीड़िता का कहना है कि, 22 साल पहले श्वेता ने अपने से 14 साल बड़े सीनियर ऑडिट ऑफिसर वीरेंद्र भीलवार से प्रेम विवाह किया था। इतना ही नहीं बल्कि शादी के वक्त वो सिर्फ़ 19 साल की थीं, जबकि उनके पति 33 साल के थे। शुरुआती साल तो किसी तरह बीते, लेकिन पिछले 4-5 साल उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। श्वेता ने अपने पति पर ये भी आरोप लगाया कि उनके पति बेहद शक्की और झगड़ालू हैं। उन पर लगातार चरित्रहीनता के झूठे आरोप लगते रहते हैं।

बाल-बाल बचे! पुणे से दिल्ली आ रही थी SpiceJet फ्लाइट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

आत्महत्या का आया ख्याल 

वहीं पति ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए और उस पर नजर रखने लगा ।  इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान उसे बच्चों से भी दूर रखा गया और बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। इतना ही नहीं बल्कि श्वेता ने रोते हुए ये भी कहा कि कई बार उसके मन में आत्महत्या करने का ख्याल भी आता है, लेकिन दो बच्चों को देखकर उसने खुद पर काबू पा लिया। वहीँ मजबूरी में उसने एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी ताकि परिवार का भरण-पोषण हो सके, लेकिन यह कदम उसके पति के लिए अहंकार का मुद्दा बन गया।

टैरिफ वॉर से निपटने के लिए PM Modi का नया प्लान, भारत में चलेगा ऐसा अभियान; ठिकाने आ जाएगी Trump की अक्ल

Tags: Jhansi newsUP Crime News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
CM Yogi के सामने बेबस पड़ी महिला, पति की प्रताड़ना सहते-सहते जाहिर की इच्छामृत्यु

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

CM Yogi के सामने बेबस पड़ी महिला, पति की प्रताड़ना सहते-सहते जाहिर की इच्छामृत्यु

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CM Yogi के सामने बेबस पड़ी महिला, पति की प्रताड़ना सहते-सहते जाहिर की इच्छामृत्यु
CM Yogi के सामने बेबस पड़ी महिला, पति की प्रताड़ना सहते-सहते जाहिर की इच्छामृत्यु
CM Yogi के सामने बेबस पड़ी महिला, पति की प्रताड़ना सहते-सहते जाहिर की इच्छामृत्यु
CM Yogi के सामने बेबस पड़ी महिला, पति की प्रताड़ना सहते-सहते जाहिर की इच्छामृत्यु
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?