CM Yogi के सामने बेबस पड़ी महिला, पति की प्रताड़ना सहते-सहते जाहिर की इच्छामृत्यु

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक झंकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आ रहा है, यहाँ भी एक भारत की बेटी ससुराल वालों पर बोझ बनकर रह गई। दरअसल, यहाँ एक लड़की ने पहले एक लड़के से प्यार किया जिसके बाद दोनों ने सब ही रीतिरिवाज को अपनाते हुए शादी की और साथ रहने का वादा किया। लेकिन अब झांसी की रहने वाली श्वेता भीलवार की ज़िंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल, शादी के बाद इस लड़की की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हताश होकर श्वेता ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की अपील कर डाली है।

पत्नी को बोलता था ‘करेक्टरलेस’

इतना ही नहीं बल्कि पीड़िता का कहना है कि, 22 साल पहले श्वेता ने अपने से 14 साल बड़े सीनियर ऑडिट ऑफिसर वीरेंद्र भीलवार से प्रेम विवाह किया था। इतना ही नहीं बल्कि शादी के वक्त वो सिर्फ़ 19 साल की थीं, जबकि उनके पति 33 साल के थे। शुरुआती साल तो किसी तरह बीते, लेकिन पिछले 4-5 साल उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। श्वेता ने अपने पति पर ये भी आरोप लगाया कि उनके पति बेहद शक्की और झगड़ालू हैं। उन पर लगातार चरित्रहीनता के झूठे आरोप लगते रहते हैं।

आत्महत्या का आया ख्याल

वहीं पति ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए और उस पर नजर रखने लगा । इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान उसे बच्चों से भी दूर रखा गया और बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। इतना ही नहीं बल्कि श्वेता ने रोते हुए ये भी कहा कि कई बार उसके मन में आत्महत्या करने का ख्याल भी आता है, लेकिन दो बच्चों को देखकर उसने खुद पर काबू पा लिया। वहीँ मजबूरी में उसने एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी ताकि परिवार का भरण-पोषण हो सके, लेकिन यह कदम उसके पति के लिए अहंकार का मुद्दा बन गया।

