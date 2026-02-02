Home > उत्तर प्रदेश > वह ‘शौक’ जिसकी खातिर मम्मी के ‘विश्वास’ का कर दिया कत्ल, यूपी में बेटे की करतूत ने उड़ाए एक्सपर्ट्स के भी होश

वह ‘शौक’ जिसकी खातिर मम्मी के ‘विश्वास’ का कर दिया कत्ल, यूपी में बेटे की करतूत ने उड़ाए एक्सपर्ट्स के भी होश

By: JP Yadav | Published: February 2, 2026 1:07:17 PM IST

UP Crime News: ‘शौक बड़ी चीज होती है’ यह विज्ञापन कुछ सालों पहले टेलीविजन और सोशल मीडिया खूब देखा पसंद किया जाता था. यह विज्ञापन अब नजर नहीं आता, लेकिन लोगों के बीच ‘शौक बड़ी चीज होती है’ को खूब पसंद किया जा रहा है. एक 14 साल के लड़के ने मोमो खाने का शौक पूरा करने के लिए अपनी मां के करीब एक लाख रुपये के गहने घर से चुराए फिर बाजार में बेच डाले. शिकायत के बाद पुलिस जांच के अंजाम तक यानी ‘अपराधी’ तक पहुंची तो उसके होश उड़ गए. पुलिस ने जांच में यह भी पाया यह 14 साल का किशोर मोमो खाने का शौकीन था. वह इसका आदी हो चुका था. अपना मोमो खाने का शौक पूरा करने के लिए लड़के ने मम्मी का विश्वास का कत्ल करके हुए गहने चुराए और उन्हें बेचकर मोमो खा लिए.

पूरा मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, देवरिया जिले के रामपुर कारखाना पुलिस स्टेशन के तहत एक गांव में 14 साल का लड़का माता-पिता के रहता है. उसे मोमो खाने का शौक ही नहीं बल्कि जुनून भी था. धीरे-धीरे नाबालिग ने कथित तौर पर अपने परिवार की जानकारी के बिना घर से सोने के गहने निकालना शुरू कर दिया. इसके बाद गहनों को  एक स्ट्रीट फूड वेंडर से मोमो के बदले बदल लिया. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 14 साल के लड़के की ये हरकतें (गहने चुराने की) कुछ समय तक चलती रहीं. इस दौरान परिवार के सदस्यों को पता तक नहीं चला. इस दौरान कई गहने गायब हो गए.

कैसे हुआ खुलासा 

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब लड़के की चाची अपने मायके अपने गहने लेने आईं. अलमारी खोलने पर गहने गायब मिले, जिनकी कीमत 1 लाख रुपये के आसपास थी. इसके बाद परिवार ने घर के सदस्यों से पूछताछ की. पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि किशोर ने कथित तौर पर गहने लिए थे और उन्हें रामपुर कस्बे में ठेला लगाने वाले एक मोमो बेचने वाले को दे दिया था. इस खुलासे से हैरान होकर परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई.  पुलिस ने बताया कि इसमें शामिल मोमो वेंडर का पता लगाने और नाबालिग द्वारा कथित तौर पर चुराए गए गहनों की कुल कीमत का पता लगाने के प्रयास जारी हैं. वहीं, एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि मामले की जांच चल रही है. उनका कहना है कि यह मामला हमारे संज्ञान में आया है. हम डिटेल्स वेरिफाई कर रहे हैं और आरोपी को जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा. वहीं, पुलिस ने जांच में पाया कि यह 14 साल का लड़का मोमो खाने का आदी था. जब घर से पैसे नहीं मिले तो उसने गहने चुराने शुरू कर दिए. 

