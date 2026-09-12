Home > उत्तर प्रदेश > भांजे संग लड़ा रही थी इश्क! 3 बच्चे और पति को छोड़ हुई फरार; अब मामा समाज में भी फैला खौफ

भांजे संग लड़ा रही थी इश्क! 3 बच्चे और पति को छोड़ हुई फरार; अब मामा समाज में भी फैला खौफ

UP Crime | Love Affair: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के कटियावाली गांव में चार बच्चों की मां ने एक ऐसी शर्मनाक हरकत करी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

By: Heena Khan | Published: September 12, 2026 9:01:32 AM IST

लव अफेयर केस
लव अफेयर केस


UP Crime | Love Affair: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के कटियावाली गांव में चार बच्चों की मां ने एक ऐसी शर्मनाक हरकत करी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल वो महिला अपने ही भतीजे के साथ भाग गई. उसके जाने से परिवार में हड़कंप मच गया. जिसके बाद पति ने पुलिस से पत्नी की तलाश करने के लिए कहा. इस मामले को लेकर उसका कहना है कि उसके जाने के बाद तीन बच्चों की जिम्मेदारी उस पर आ गई है, और उसे उन्हें पालने की चिंता सता रही है. पुलिस को दी गई शिकायत में कमरुद्दीन ने इस बात की जानकारी दी है कि करीब 14 साल पहले उसकी शादी हुई थी. उस महिला के चार बच्चे हैं, और परिवार सामान्य रूप से चल रहा था. वहीं उसका कहना है कि कुछ समय से उसकी पत्नी का व्यवहार काफी खराब हो गया. तभी वो बच्चों को छोड़कर अपने भतीजे के साथ भाग गई. 

बच्चे छोड़ किया कांड 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पति ने सीधा-सीधा आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और उसके भतीजे के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी. इतना ही नहीं पति का ये भी कहना है कि, महिला चार में से तीन बच्चों को घर पर छोड़ गई, जबकि सबसे छोटे को अपने साथ ले गई. पत्नी के अचानक चले जाने के बाद पति को बच्चों की देखभाल और भविष्य की चिंता हो रही है. उसने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और अपनी पत्नी और बच्चे को तुरंत बरामद करने की मांग की.

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भतीजे पर नशा देने का आरोप

सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि शिकायत में पति ने आरोप लगाया है कि उसका भतीजा दो दोस्तों के साथ गांव आया और कथित तौर पर उसकी पत्नी को नशा देकर अपने साथ ले गया. हालांकि, दूसरी रिपोर्ट्स में घटना के बारे में अलग-अलग आरोप सामने आए हैं. पुलिस जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि महिला अपनी मर्ज़ी से गई थी या उसके साथ किसी तरह का दबाव था.

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Tags: crime newshome-hero-pos-7love affairUP Crime
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