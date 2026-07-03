UP Crime: उत्तर प्रदेश में वहशीयों ने किया महापाप! ‘5 महीने की बेजुबान बछिया के साथ पहले किया दुष्कर्म फिर…’, मालिक ने सुनाई दिल दहला देने वाली कहानी

UP Crime: उत्तर प्रदेश के महोबा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां यशोदा नगर में एक वहशी ने मर्यादाओं को तार-तार करते हुए गाय की महज 5 महीने की बछिया के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी क्रूरता को अंजाम दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश और खौफ का माहौल हैं. हालांकि पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए आरोपी महेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है.लोगों ने इस मामले में सख्त कार्रयाई की मांग की है.

पूरा मामला क्या है?

गुरुवार देर शाम, एक आदमी ने इलाके के रहने वाले देवीशंकर तिवारी की 5 महीने की मासूम बछिया के साथ बेरहमी और क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. बछिया उसी शाम अचानक गायब हो गई थी. काफी ढूंढने के बाद, बछड़ा गुलाब सिंह के घर के पास मिला, उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, जिससे बछड़े का मालिक हैरान रह गया. शक तब हुआ जब वहां किराए पर रह रहे आरोपी महेश वर्मा से पूछताछ की गई. सच्चाई डरावनी थी.

आरोपी महेश वर्मा ने मौके पर पहुंची बजरिया थाना पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और कहा कि उससे गलती हुई और उसने मवेशियों के साथ यह घिनौना काम किया. आरोपी की पहचान जिले के मनकी गांव के रहने वाले के तौर पर हुई है, जो महोबा में किराए पर मकान लेकर सरकारी नौकरी करता है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है.

स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा

स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है. इस क्रूरता से लोकल सोशल वर्कर और आस-पड़ोस के लोग बहुत गुस्से में हैं. लोकल रहने वाले भूपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि बिगड़ी हुई सोच वाला कोई इंसान जो एक बेगुनाह जानवर को अपनी हवस का शिकार बना सकता है, वह आस-पड़ोस में खेल रहे मासूम बच्चों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है. इस घिनौने काम, जिसने समाज को डरा दिया है, के खिलाफ गुस्सा इतना ज़्यादा है कि वे आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सज़ा, चाहे मौत हो या उम्रकैद, की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा घिनौना काम करने की हिम्मत न करे.