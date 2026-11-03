UP Crime: मुर्गे के खून से लव लेटर, आपत्तिजनक वीडियो से ब्लैकमेल और जबरन निकाह… KGMU के डॉक्टर पर गंभीर आरोप

Lucknow Love Trap Case: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) से जुड़े एक डॉक्टर पर लगे आरोपों की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, मामले की परतें और गंभीर होती जा रही हैं. पुलिस पूछताछ और पीड़िता के बयानों में कथित तौर पर ऐसे दावे सामने आए हैं, जिनमें प्रेम जाल, आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग, जबरन गर्भपात, मारपीट और धर्म परिवर्तन के दबाव तक के आरोप शामिल हैं. सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि आरोपी युवतियों को प्रभावित करने के लिए मुर्गे के खून से लव लेटर लिखता था और उसे अपना खून बताकर भावनात्मक रूप से करीब आने की कोशिश करता था.

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता के मुताबिक, वह आरोपी डॉ. रमीज़, जिसे रमीज़ुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, से 2011 में मेडिकल की पढ़ाई के दौरान मिली थी. दिसंबर 2012 में, डॉक्टर उसे डांस प्रैक्टिस के बहाने आगरा के साबुन कटरा में अपने फ्लैट पर ले गया. उस पर आरोप है कि उसने उसे नशीला पदार्थ दिया और उसके साथ रेप किया. इसके बाद, उसका दावा है कि शादी का झांसा देकर 2012 से 2025 तक अलग-अलग जगहों पर उसका शोषण किया गया. पीड़िता का यह भी आरोप है कि 2014 में दिल्ली AIIMS में एक फेस्ट के दौरान उसे नशीला पदार्थ दिया गया और उसके साथ गलत व्यवहार किया गया.

प्रेग्नेंसी होने पर जबरदस्ती अबॉर्शन?

पीड़िता के मुताबिक, 2016 में प्रेग्नेंट होने के बाद, उसने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन आरोपी ने कथित तौर पर मना कर दिया. आरोप है कि फिर उसे आगरा के खंदारी इलाके में एक क्लिनिक से दवा दिलाकर अबॉर्शन कराने के लिए मजबूर किया गया.

आपत्तिजनक वीडियो से रिश्ते तोड़ने का आरोप

जांच में सामने आए आरोपों के मुताबिक, डॉक्टर अपने मोबाइल फोन में जवान लड़कियों की प्राइवेट फोटो और वीडियो रखता था. पीड़िता का दावा है कि जब उसने आरोपी से दूरी बनाने की कोशिश की और उसके परिवार ने शादी के लिए पार्टनर ढूंढना शुरू किया, तो उसके आपत्तिजनक वीडियो और फोटो कथित तौर पर संभावित लड़कों को भेज दिए गए.

पीड़िता के मुताबिक, इससे पांच से सात शादियां टूट गईं. पुलिस उन आरोपों की भी जांच कर रही है कि रिश्ता तय होने के बाद युवक या उसके परिवार को आपत्तिजनक सामग्री भेजी गई थी.

कमरे में बंद करके शादी करने का आरोप

पीड़िता के मुताबिक, 2023 में उसे लखनऊ बुलाया गया, जहां उसके साथ कथित तौर पर नौकरानी जैसा बर्ताव किया गया और टॉयलेट साफ करने सहित घर के काम करने के लिए मजबूर किया गया. इसके बाद, 2024 में, उसे जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया.

आरोप है कि जनवरी 2025 में उसे आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई और इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला गया. फरवरी में, एक काज़ी को बुलाया गया, और उसे और उसके पिता को एक कमरे में बंद कर दिया गया, और दबाव में निकाहनामे पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया.

बुर्का, मीट खाने और मारपीट के आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया कि निकाह के बाद, उस पर मुस्लिम पहचान अपनाने और पब्लिक में बुर्का पहनने का दबाव डाला गया. शाकाहारी होने के बावजूद, उसे मीट खाने के लिए भी मजबूर किया गया. उसका यह भी दावा है कि विरोध करने पर उसका सिर दीवार से टकराकर घायल कर दिया गया. पुलिस अभी पीड़िता के बयानों और मौजूद सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरोपों की पुष्टि होगी.