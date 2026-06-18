UP Crime: कॉल सेंटर से बात करती थी सैकड़ों नकली दुल्हनें, शादी का लालच देकर लूटे जा रहे थे कुवारें; खुलासे के बाद मर्द समाज में छाया खौफ

UP Crime: उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने शादी के नाम पर वसूली करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. यह रैकेट कुंवारे लड़कों को शादी का झांसा देता था, उन्हें नकली दुल्हनें भी दिखाता था और फिर वसूली का सिलसिला शुरू कर देता था. कभी रजिस्ट्रेशन फीस के लिए, कभी प्रोफाइल फीस के लिए, तो कभी लड़की के नाम के लिए. कई कुंवारे लड़के इस जाल में फंसकर लाखों रुपये गंवा चुके हैं.

शादी का यह धंधा कैसे काम करता है?

कानपुर में यह गैंग शादी के लिए तैयार नौजवानों को खूबसूरत दुल्हन के सपने दिखाकर फंसाता था, उनसे घंटों फोन पर मीठी-मीठी बातें करता था और फिर वसूली का सिलसिला शुरू कर देता था. कानपुर साइबर पुलिस ने इस ऑर्गनाइज्ड गैंग का पर्दाफाश किया है, जो नकली मैट्रिमोनियल कंपनियों और कॉल सेंटर के जरिए देश भर के लोगों को टारगेट कर रहा था. पुलिस जांच में पता चला है कि गैंग सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल साइट्स से नौजवानों का डेटा इकट्ठा करता था. इसके बाद, AI टेक्नोलॉजी और एडिटेड फोटो का इस्तेमाल करके, वे आकर्षक महिलाओं की प्रोफाइल बनाते थे. फिर, कॉल सेंटर की महिला कर्मचारी लड़कियों के रूप में सामने आती थीं और पीड़ितों से बात करती थीं, उन्हें यकीन दिलाती थीं कि रिश्ता असली है.

सिंगल्स से कैसे वसूली होती थी?

गैंग अपने बिज़नेस को असली दिखाने के लिए “परफेक्ट रिश्ते,” “शादी मैच,” और “शादी मैच इंडिया” जैसे नामों का इस्तेमाल करता था. पीड़ितों से पैसे मांगे जाते थे, कभी रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर, कभी प्रोफाइल फीस के नाम पर, कभी परिवार की सहमति के नाम पर, और कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर. जैसे-जैसे भरोसा बढ़ता गया, रकम भी बढ़ती गई. जांच में यह भी पता चला कि पीड़ितों को अक्सर बताया जाता था कि लड़की वालों ने भी एक तय रकम दे दी है और अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए पैसे जमा करने होंगे. शादी की जल्दी और रिश्ता टूटने के डर से लोग पैसे भेजते रहे.

पुलिस के मुताबिक, जब किसी पीड़ित को एहसास होता था कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने शिकायत दर्ज कराई, तो गैंग ने पूरे नेटवर्क को बचाने के लिए उन्हें समझौता करने या शिकायत वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश की.