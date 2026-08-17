यूपी में दहला देने वाली वारदात... सिटिंग IPS अधिकारी की 94 साल की बुजुर्ग मां की घर में घुसकर निर्मम हत्या, मुंह में कपड़ा ठूंसकर सारे गहने लूटे!

उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले से एक बेहद सनसनीखेज और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे पुलिस महकमे और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है. लखनऊ में तैनात आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की 94 वर्षीय बुजुर्ग मां इंदिरा देवी की उनके ही पैतृक घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. शुरुआती जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है. हत्यारों ने बुजुर्ग महिला की चीखने की आवाज दबाने के लिए उनके मुंह में तौलिया या कपड़ा ठूंस दिया और शरीर पर मौजूद सारे सोने-चांदी के गहने नोंचकर फरार हो गए. इस खौफनाक घटना के बाद से इलाके में भारी सनसनी फैली हुई है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है.

स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम अटैंड कर लौटे थे आईपीएस बेटे

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, यह दर्दनाक वाकया अंबेडकरनगर जिले के मालीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धवरुआ के मजरा रुढ़ा गांव का है. लखनऊ में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के प्रभारी के रूप में तैनात आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा शनिवार को अपने पैतृक गांव आए थे. उन्होंने अपनी मां इंद्रावती के साथ गजनाथ मर्यादा इंटर कॉलेज में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. कार्यक्रम के बाद शाम करीब 6:00 बजे आईपीएस अधिकारी अपनी ड्यूटी के लिए वापस लखनऊ लौट आए, जबकि उनकी मां घर के अधूरे पड़े बिजली के काम को देखने के लिए गांव में ही रुक गई थीं.

शनिवार रात की बात और सुबह मिला खौफनाक सन्नाटा

आईपीएस आशुतोष मिश्रा की अपनी मां से आखिरी बार शनिवार रात करीब 10:00 बजे फोन पर बातचीत हुई थी. इसके बाद जब उन्होंने रविवार सुबह करीब 6:00 बजे दोबारा फोन मिलाया, तो उधर से कोई जवाब नहीं मिला. मामला तब पूरी तरह खुला जब रविवार सुबह करीब 9:00 बजे घर की घरेलू सहायिका वहां पहुंची. उसने देखा कि मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था. जब उसने अंदर जाकर देखा तो सामने का मंजर बेहद दर्दनाक था. बुजुर्ग इंद्रावती बरामदे या हॉल में चारपाई पर अचेत अवस्था में पड़ी थीं और उनके मुंह में हरा तौलिया ठूसा हुआ था.

आज दिनांक 16.8.2026 को दिन में 1:13 बजे रमेश चंद्र मिश्रा नामक व्यक्ति ने थानाध्यक्ष मालीपुर को यह सूचना दी की ग्राम रूढ़ा धमरुआ के रहने वाले श्री आशुतोष मिश्रा जी की माता जी का सुबह 8:00 बजे हार्ट अटैक से निधन हो गया है, उसके पश्चात लगभग 2:30 बजे आशुतोष मिश्रा जी ने बताया कि… pic.twitter.com/tNJTUyrmS5 — AMBEDKARNAGAR POLICE (@ambedkarnagrpol) August 16, 2026

शरीर पर चोट के निशान, गायब हुए सारे गहने

घटना की सूचना मिलने पर जब परिवार और पुलिस ने मुआयना किया, तो पता चला कि बुजुर्ग महिला की हत्या बहुत ही शातिर और बेदर्द तरीके से की गई है. उनके होंठों पर चोट के निशान थे और हाथ पर इंजेक्शन जैसा कोई मार्क भी पाया गया. बदमाशों ने लूटपाट की हदें पार करते हुए उनके शरीर से सोने की चेन, तुलसी वाली सोने की माला, नथनी, झुमके, अंगूठी और पैरों की पाजेब समेत सभी कीमती गहने गायब कर दिए थे. पहले तो परिवार को लगा कि दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन जब गहने और शरीर के निशान देखे गए, तो साफ हो गया कि यह एक सुनियोजित लूट और हत्या का मामला है.

पुलिस महकमे में हड़कंप, आला अधिकारियों ने डाला डेरा

एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के घर हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भारी हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही अयोध्या रेंज के तमाम अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घर के अंदर से लेकर छत तक चप्पा-चप्पा खंगाला और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की मदद से सबूत जुटाए. शव का तीन डॉक्टरों के पैनल ने लाइव वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया. हालांकि अभी तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन गहराई से जांच के लिए विसरा सुरक्षित किया गया है. हार्ट अटैक की संभालना की पुष्टि के लिए हार्ट को भी टेस्ट के लिए भेजा जा चुका है.

Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh: The mother of IPS officer Ashutosh Mishra was murdered and her house was looted. IG, Ayodhya Range, reached the spot after receiving information about the incident. pic.twitter.com/4w1QwKlBfI — IANS (@ians_india) August 16, 2026

अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज, आरोपियों की तलाश तेज

आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की लिखित शिकायत के आधार पर मालीपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या और लूटपाट (धाराओं के तहत) का गंभीर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की टीम सर्विलांस सेल के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे स्थानीय अपराधियों का हाथ है या किसी रेकी करने वाले शातिर गैंग का. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन ट्रेक रही है. वहां से आने-जाने वालों के खाते खंगाले जा रहे हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है. बताया जा रहा है कि आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां का अंतिम संस्कार अयोध्या में सरयू नदी के तट पर होगा.

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