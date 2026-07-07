सुहागरात पर खाईं थी वो वाली 10 गोलियां! फिर नई- नवेली दुल्हन के साथ की ऐसी हैवानियत; जख्मी हालत में तोड़ा दम

UP Crime | Bride physically assault: हमीरपुर में कुछ समय पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल यहां कुछ समय पहले शादी की रात पति द्वारा शारीरिक संबंध बनाते समय क्षमता बढ़ाने वाली गोलियां खाई गईं. जिसके बाद नई-नवेली दुल्हन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई की उसे कई चोटे आईं. सिर्फ यही नहीं, पीड़िता को इलाज के लिए 7 फरवरी को कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 10 फरवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सोमवार को मृतका के परिवार ने पुलिस अधीक्षक (SP) को औपचारिक शिकायत सौंपकर उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

इंजीनियर ने की घटिया हरकत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमीरपुर के एक इलाके की रहने वाली लड़की की बारात 3 फरवरी को उरई से आई थी. बड़ी ही धूमधाम से शादी हुई और वो बेहद खुश भी थी. बता दें कि उसके माता-पिता का निधन हो चुका था; सरकारी नौकरी करने वाले उसके भाई ने बड़े ही अरमानों से बहन की शादी की थी. इतना ही नहीं बल्कि वो 4 फरवरी को अपने ससुराल के लिए रवाना हुई थी. उसकी ननद ने बताया कि युवती ने GNM (नर्सिंग) की पढ़ाई की थी और 3 फरवरी को उरई के एक इंजीनियर से शादी की थी.

गोलियां खाते ही बना हैवान

जानकारी के मुताबिक शादी की रात पति ने सेक्स क्षमता बढ़ाने वाली गोलियां खाईं और इतनी बर्बरता से पेश आया कि महिला गंभीर बुरी तरह जख्मी हो गई और उसकी हालत खराब हो गई. 7 फरवरी को, जब ननद अपने पति के साथ कानपुर में एक शादी समारोह में शामिल हो रही थी, तो उसे अपनी भाभी की ननद का फोन आया. फोन करने वाली ने आरोप लगाया कि युवती की बीमारी छिपाकर शादी की गई थी, और बताया कि उसे उल्टी हो रही थी और वह अस्वस्थ थी.

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डॉक्टर के भी उड़े थे होश

इतना ही नहीं, महिला की ननद ने इस बात कि जानकारी दी कि वो तुरंत कानपुर में शादी छोड़कर उरई के लिए रवाना हो गए. वो युवती को वापस ले आए और कानपुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, लेकिन उसमें ठीक होने के कोई संकेत नहीं दिखे. जब ननद ने विस्तार से पूछा, तो युवती ने बताया कि उसके पति ने सेक्स क्षमता बढ़ाने वाली गोलियां लेने के बाद संबंध बनाए थे, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई थी. इसके बाद, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ (गायनेकोलॉजिस्ट) ने उसकी जांच की. जांच के बाद, डॉक्टर ने कहा कि युवती के साथ किए गए यौन कृत्य गैंग रेप जैसे थे. जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

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