UP Crime: पत्नी को तेजाब पिलाने का मामले पति गिरफ्तार, 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 29, 2025 18:08:33 IST

अमरोहा से अरूण चहल की रिपोर्ट
UP Crime: अमरोहा जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला सामने आया है। जहां तेजाब पीने से एक विवाहिता की मौत हो गई। मायके पक्ष का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों ने महिला को खूब प्रताड़ित किया। फिर उसे जबरन तेजाब पीने पर मजबूर किया। तेजाब पीने के बाद महिला को मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, जिसके बाद गुरुवार को महिला की मौत हो गई थी। पुलिस इस मामले में आरोपी पति परवेज को आज गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुरादाबाद के पाकबड़ा थानाक्षेत्र के नगला मनवीर निवासी फुरकान की बेटी गुलफिजा की शादी 20 मार्च 2025 को डिडौली क्षेत्र के कालाखेड़ा गांव के परवेज से हुई थी।

मारपीट के बाद, तेज़ाब पीला कर हत्या

आरोप है कि ससुराल वाले दहेज में दस लाख रुपये व कार की मांग को लेकर गुलफिजा को प्रताड़ित करने लगे। इस संबंध में कई बार दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई लेकिन ससुराल वालों का रवैया नहीं सुधरा। फुरकान के आरोप है कि 11 अगस्त को ससुराल वालों ने गुलफिजा के साथ मारपीट की और जान से मारने की नीयत से तेजाब पिला दिया। मौके पर पहुंचे मायके वालों ने गुलफिजा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसे रामपुर दोराहा स्थित अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

पति को जेल भेजने की तयारी, 7 की तलाश जारी 

 इस मामले में फुरकान ने पति परवेज, आसिम, गुलिस्ता, मोनिश, सैफ, डॉ. भूरा और बब्बू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार की दोपहर गुलफिजा की मौत हो गई थी। वहीं डिडौली कोतवाली प्रभारी हरीश वर्धन सिंह ने बताया कि आरोपी पति को जेल भेजा जा रहा है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

निक्की हत्याकांड शांत भी नहीं हुआ तबतक एक नया मामला आया सामने 

ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी की दहेज के लिए हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ये केस भी सामने आ गया। ठीक-ठाक दहेज मिलने के बाद भी निक्की के ससुराल के लोगों की मांगे खत्म नहीं हुईं और ज्यादा दहेज के लालच में उन्होंने कथित तौर पर निक्की को आग लगा दी, जिससे उनकी मौत हो गई।पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

