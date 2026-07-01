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UP Crime: पत्नी का चल रहा था अवैध संबंध, खांसी की दवा कहकर पिला दिया पति को जहर; दरवाजा बंदकर सो गई चैन की नींद

हालांकि, सही समय पर अस्पताल पहुंचने से युवक की जान बच गई. जानकारी के मुताबिक 5 दिनों से युवक का इलाज अस्पताल में जारी है. आरोप है कि पत्नी उससे मिलने अस्पताल तक भी नहीं आई.

By: Kunal Mishra | Last Updated: July 1, 2026 1:37:09 PM IST

UP Crime: पत्नी का चल रहा था अवैध संबंध, खांसी की दवा कहकर पिला दिया पति को जहर; दरवाजा बंदकर सो गई चैन की नींद


UP Crime: एक ओर जहां पति-पत्नी के बीच मारपीट और एक दूसरे को जान से मार देने की खबर सामने आती रहती हैं. वहीं, लखनऊ के चिनहट इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है, जहां एक प्लंबर की पत्नी ने पति को खांसी की दवा बताकर जहरीला पदार्थ पानी में मिलाकर पिला दिया. आरोप है कि पत्नी ने दवा मं जहर मिलाकर युवक को दे दिया और बाहर से दरवाजा बंद करके चली गई. इसके बाद पीड़ित की हालत बिगड़ने लगी और आनन-फानन में परिजनों द्वारा उसे गोमती नगर स्थित राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया.

हालांकि, सही समय पर अस्पताल पहुंचने से युवक की जान बच गई. जानकारी के मुताबिक 5 दिनों से युवक का इलाज अस्पताल में जारी है. आरोप है कि पत्नी उससे मिलने अस्पताल तक भी नहीं आई.

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अस्पताल में देखने भी नहीं गई पत्नी 

जानकारी के मुताबिक युवक का 5 दिन से लगातार अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन आरोप है कि उसकी पत्नी उसे देखने अस्पताल तक भी नहीं आई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लंबर दिलेराम (29) मूलरूप से सीतापुर के रामपुर मथुरा का रहने वाला था. वह चिनहट के माधव ग्रीन में पत्नी के साथ किराए पर रहता था. बाराबंकी रामनगर की युवती से दिलेराम ने 8 साल पहले शादी की थी. वहीं, उसने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी एक घर में काम करती थी, जहां उसकी एक युवक से मुलाकात हुई और दोनों में बातचीत बढ़ गई. इसके बाद बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों में अफेयर हो गया. हालांकि, कई बार रोकटोक करने पर भी पत्नी नहीं मानी और दिलेराम से मारपीट भी करती थी. 

ऑनलाइन दर्ज कराई थी पत्नी के खिलाफ शिकायत 

दिलेराम के मुताबिक जहर देने के बाद उसकी पत्नी दरवाजा बंद करके सो गई. इसके बाद रात में उसे उल्टी शुरू हो गई और हालत बिगड़ने लगी थी. दिलेराम का कहना है कि उसने इस पूरे मामले की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराई थी. शिकायत करने के बाद पुलिस उसके पास बयान लेने अस्पताल तक भी आई थी. हालांकि, अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है. पुलिस का कहना है की मामले की जांच की जा रही है. पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि युवक ने खुद जहर खाया या उसकी पत्नी ने उसे जहर पिलाया था.

Tags: UP Crime
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