UP Crime: प्रेम प्रसंग में तनाव, काट डाला प्रेमी का प्राइवेट पार्ट

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 28, 2025 19:56:11 IST

हरदोई से आलोक सिंह की रिपोर्ट 
UP Crime: हरदोई के मल्लावां थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती ने अपने प्रेमी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में युवक का प्राइवेट पार्ट गंभीर रूप से घायल हो गया।

चाकू से हमला कर काट दिया प्राइवेट पार्ट 

राजस्थान के हनुमानगढ़ निवासी जसवंत सिंह अपनी विशेष समुदाय की प्रेमिका से मिलने मल्लावां आया था। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि प्रेमिका ने अचानक उस पर चाकू से हमला कर उसके निजी अंग को काट दिया। हमले में युवक बुरी तरह घायल हो गया और उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।

 युवक की स्थिति चिंताजनक है

हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर कर दिया। युवक का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि युवक की स्थिति अभी भी चिंताजनक है और उसे जल्द ही सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है।

दोषी के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई 

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई और मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने घटना की छानबीन की और पीड़ित युवक के बयान दर्ज किए। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी नृपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले मे प्राइवेट पार्ट जख्मी है और जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस सनसनीखेज घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग प्रेम प्रसंग के इस विवाद को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ लोग इसे प्रेम की जटिलता का परिणाम बता रहे हैं, जबकि अन्य इसे सामाजिक और धार्मिक मतभेदों का नतीजा मान रहे हैं। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

इस मामले में पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। पुलिस को दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के साथ-साथ घटना के पीछे के कारणों की भी जांच करनी चाहिए। इसके अलावा, पुलिस को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित युवक को न्याय मिले और दोषी को सख्त सजा दी जाए।

समाज को भी प्रेम और संबंधों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता

हरदोई में प्रेमिका द्वारा प्रेमी पर हमला करने का यह मामला सनसनीखेज है और इसके पीछे के कारणों की जांच करना आवश्यक है। पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी को सजा दिलानी चाहिए। साथ ही, समाज को भी प्रेम और संबंधों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाएं न हों।

