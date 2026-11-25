Ghaziabad Husband Poisoning Case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां रिश्तों और पति-पत्नी के पवित्र बंधन कि जगह लालच हावी हो गया. यहां एक महिला पर अपने ही पति को लंबे समय तक धीमा जहर देने का आरोप लगा है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पत्नी की नजर पति की करोड़ों रुपये की संपत्ति और 2 करोड़ रुपये के जीवन बीमा की रकम पर थी. मामले में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

पत्नी के साथ बेटे और भांजे पर भी लगे गंभीर आरोप

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पत्नी की पहचान रेनू भटनागर के रूप में हुई है. वह दिल्ली के विवेक विहार की रहने वाली है. आरोप है कि उसने अपने पति सुशील कुमार भटनागर को लीड यानी सीसा मिला पदार्थ देकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. शिकायत में पति ने अपने बेटे वंश भटनागर और भांजे देव भटनागर को भी इस कथित साजिश का निशाना बनाए जाने की बात कही है.

मेडिकल जांच में सामने आया जहर का मामला

पुलिस के मुताबिक, वसुंधरा निवासी सुशील कुमार भटनागर ने 24 सितंबर 2026 को इंदिरापुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी रेनू और उसके परिवार के कुछ सदस्य उन्हें और उनके परिजनों को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं. सुशील को अपनी तबीयत और परिस्थितियों को लेकर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने मेडिकल जांच कराई. ब्लड सैंपल की रिपोर्ट में उनके खून में लीड की मात्रा सामान्य से काफी अधिक पाई गई. इसके बाद उन्हें अस्पताल के ICU में भर्ती कराना पड़ा. सुशील का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट में जहर दिए जाने की आशंका की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के संपर्क किया.

करोड़ों की प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस बनी वजह

पुलिस पूछताछ के मुताबिक, रेनू ने बताया कि उसके पति की ट्रैवल एजेंसी की कीमत करीब पांच से छह करोड़ रुपये है. सुशील के पास दो करोड़ रुपये की डेथ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, जिसमें रेनू नॉमिनी है. पुलिस का कहना है कि यह कथित साज़िश इसी प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के पैसे के लालच में रची गई थी. पुलिस ने 23 नवंबर को रेनू भटनागर को गिरफ्तार किया. सुशील की शिकायत में उसकी पत्नी के अलावा उसकी मां, भाई और जीजा को आरोपी बनाया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दूसरे आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है.