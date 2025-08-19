Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: पैसे के लेनदेन में दोस्तों ने दोस्त को गोली मारकर की हत्या

UP Crime: पैसे के लेनदेन में दोस्तों ने दोस्त को गोली मारकर की हत्या

UP Crime: संतकबीरनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पैसे के लेनदेन में दोस्तों ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कर दिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 19, 2025 19:15:39 IST

UP Crime: पैसे के लेनदेन में दोस्तों ने दोस्त को गोली मारकर की हत्या
UP Crime: पैसे के लेनदेन में दोस्तों ने दोस्त को गोली मारकर की हत्या

संतकबीरनगर से मिथिलेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट
UP Crime: संतकबीरनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पैसे के लेनदेन में दोस्तों ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कर दिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

घटना का विवरण

घटना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के पटखौली निवासी 24 वर्षीय आयुष सिंह उर्फ संगम के साथ हुई थी। आयुष अपने दोस्तों के साथ थार गाड़ी में सवार होकर मनियरा में स्थित राज ग्लोबल एकेडमी के पास पहुंचा था, तभी गाड़ी में सवार दोस्तों से पैसे के लेनदेन में कहा-सुनी होने लगी। इसी बीच, पिस्टल से गोली मारकर आयुष की हत्या कर दी गई।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना के पीछे की वजह और अभियुक्तों की तलाश में जुट गई। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने घटना का तत्काल खुलासा करने का निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर घटना में शामिल जिले के खमरिया निवासी शिवम पासवान, बस्ती जिले के अभयपुरा निवासी सिद्धार्थ सिंह और बस्ती जिले के ही मरवटिया निवासी आदर्श शुक्ला को आलाकत्ल के साथ मगहर कबीर चौरा के पास से गिरफ्तार कर लिया।

Odisha: ‘कतई बर्दाश्त नहीं’, सांसद को रेप और मर्डर की धमकी देने वाले कर्मचारी को महिंद्रा ग्रुप ने सिखाया ऐसा सबक, बनी मिसाल

आरोपियों की करतूत

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बड़े ही शातिर अंदाज में घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों ने पहले दोस्त को गोली मारी और फिर अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक आदर्श शुक्ला द्वारा पिस्टल से आयुष सिंह को गोली मारी गई और गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंच कर तीनों दोस्त फरार हो गए।

बरामदगी

पुलिस ने आरोपी अभियुक्तों के पास से एक पिस्टल, एक खोखा, एक जिन्दा कारतूस, महिंद्रा थार और तीन एंड्रायड मोबाइल फोन बरामद किया है।

पुलिस टीम

इस कार्रवाई में कोतवाली प्रभारी पंकज पांडे, वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश दुबे, उप निरीक्षक संजय यादव, अशोक दुबे, हेड कांस्टेबल पप्पू सिंह, कांस्टेबल विशाल सिंह शामिल रहे। पुलिस टीम ने अपनी मेहनत और लगन से घटना का खुलासा किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

MP News: किन्‍नर के भेष में महिला को ठगने वाले बदमाश पकड़ाए

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
UP Crime: पैसे के लेनदेन में दोस्तों ने दोस्त को गोली मारकर की हत्या

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

UP Crime: पैसे के लेनदेन में दोस्तों ने दोस्त को गोली मारकर की हत्या

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Crime: पैसे के लेनदेन में दोस्तों ने दोस्त को गोली मारकर की हत्या
UP Crime: पैसे के लेनदेन में दोस्तों ने दोस्त को गोली मारकर की हत्या
UP Crime: पैसे के लेनदेन में दोस्तों ने दोस्त को गोली मारकर की हत्या
UP Crime: पैसे के लेनदेन में दोस्तों ने दोस्त को गोली मारकर की हत्या
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?