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UP Crime: दोस्तों पर भी भरोसा करना हुआ मुश्किल! बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया, फिर चाकू गोदकर कर दी हत्या

गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में कुछ दोस्तों ने पहले एक युवक को बर्थडे पार्टी में बुलाया, उसके बाद उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी. यह वारदात शांतिनगर कॉलोनी में बुधवार देर रात करीब दो बजे हुई.

By: Shivangi Shukla | Published: July 3, 2026 3:02:28 PM IST

Ghaziabad Murder Case
Ghaziabad Murder Case


Ghaziabad Murder Case: गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की शांतिनगर कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया है. मोहित शर्मा नाम के युवक को उसके दोस्तों ने धोखे से बर्थडे पार्टी में बुलाया और फिर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस ने हत्या करने वाले गौरव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. एसीपी वेव सिटी प्रिया श्रीपाल ने बताया कि मृतक मोहित के भाई ने तीन नामजद और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस पंजीकृत कराया था. 

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क्या है पूरा मामला

गाजियाबाद के शांतिनगर कॉलोनी में मोहित नाम के एक युवक को बुधवार को उसके कुछ दोस्तों ने बर्थडे की पार्टी में आमंत्रित किया. जब वह पार्टी में पहुंचा तो वहां मौजूद उसके तथाकथित दोस्तों ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी. युवक खुद को बचाने के लिए मौके से भागने लगा, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा किया और पकड़कर सड़क पर गिरा दिया. इसके बाद आरोपियों ने मोहित पर ताबड़तोड़ कई वार किए. यह हत्याकांड शांतिनगर कॉलोनी में बुधवार देर रात करीब दो बजे हुआ. मोहित के परिजनों का कहना है कि मुख्य आरोपी ने कुछ समय पहले हुए विवाद को लेकर युवक को 15 दिन के भीतर जान से मारने की धमकी दी थी. 

परिजनों ने जाम किया हाइवे  

इस घटना से गुस्साए मोहित के परिजनों और स्थानीय लोगों ने गुरुवार सुबह आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विजयनगर बाईपास के पास हाईवे जाम कर दिया. करीब आधे घंटे तक चले इस हंगामे के बाद पुलिस के समझाने पर मोहित के घर के लोग वहां से हटे. स्थिति जब ज्यादा बिगड़ने लगी तो पुलिस ने आरोपी के घर को सील कर दिया.

पुलिस कर रही मामले की जांच 

एसीपी वेव सिटी प्रिया श्रीपाल ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की शांतिनगर कॉलोनी निवासी मोहित शर्मा (22) को कॉलोनी में ही रहने वाले देव ने अपने बर्थडे पार्टी में घर पर बुलाया था. इस पार्टी में देव के अलावा शांतिनगर कालोनी में ही रहने वाले हरि, गौरव शर्मा और कुछ अन्य दोस्त भी मौजूद थे. रात करीब दो बजे तक इन तथाकथित दोस्तों के बीच शराब और हुक्के की पार्टी चलती रही.

इसी दौरान बहन को गाली देने को लेकर पहले हुए विवाद के चलते गौरव और मोहित के बीच कहासुनी हो गई. पुलिस के अनुसार परिजनों का आरोप है कि इसके बाद गौरव ने मोहित पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद सभी दोस्त मौके से फरार हो गए. मोहित के भाई मनीष ने भाई की मौत की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी. पुलिस घायल मोहित को एमएमजी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पहले भी की थी हत्या की साजिश 

पुलिस के अनुसार, मोहित की बहन गुनगुन ने बताया कि मोहित ऑटो चलाता था. घटना वाली रात वह करीब 11 बजे अपने घर से निकला था. करीब ढाई बजे गौरव ने उसे कॉल भी किया था, लेकिन वह सो रही थी, इसलिए फोन नहीं उठा सकी. मोहित के परिवार का आरोप है कि करीब 15 दिन पहले भी मोहित का गौरव व देव से विवाद हुआ था, जिसके बाद गौरव ने मोहित को जान से मारने की धमकी दी थी और खाटूश्याम ले जाने के बहाने हत्या का प्रयास भी किया था.

Tags: crime newsdelhi ncruttar pradesh
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