Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: अलग-अलग जगहों पर ले जाकर किया सामूहिक दुष्कर्म; फिर बंधक बनाकर जबरदस्ती कर ली शादी; एटा में हैवानियत की सारी हदें पार

UP Crime: अलग-अलग जगहों पर ले जाकर किया सामूहिक दुष्कर्म; फिर बंधक बनाकर जबरदस्ती कर ली शादी; एटा में हैवानियत की सारी हदें पार

UP Crime:  जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे बंधक बना लिया और फिरौती मांगी. इसके अलावा, आरोपी रंजीत ने उससे जबरदस्ती शादी कर ली. जब उसने विरोध किया तो उसे पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई.

By: Divyanshi Singh | Published: July 5, 2026 10:28:58 PM IST

एटा में महिला से सामूहिक दुष्कर्म
एटा में महिला से सामूहिक दुष्कर्म


UP Crime:  एक महिला ने जैथरा पुलिस स्टेशन में आठ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. आरोप है कि पांच लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया. जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे बंधक बनाकर पीटा.

अलग-अलग जगहों पर ले जाकर गैंगरेप

एक महिला ने SSP को अर्जी देकर बताया कि 7 फरवरी 2026 से 24 जून 2026 के बीच बनाहर गांव के रंजीत, मनीष, धीरेंद्र और दो अनजान लोगों ने उसे अलग-अलग जगहों पर ले जाकर गैंगरेप किया. उन्होंने उससे 13 तोला सोना और दो हजार रुपये भी लूट लिए.

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जबरदस्ती शादी

जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे बंधक बना लिया और फिरौती मांगी. इसके अलावा, आरोपी रंजीत ने उससे जबरदस्ती शादी कर ली. जब उसने विरोध किया तो उसे पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई.

शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित

महिला का आरोप है कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. जब उसने पुलिस स्टेशन में शिकायत की तो उसकी शिकायत नहीं सुनी गई. इसके बाद पीड़िता ने कार्रवाई की मांग करते हुए सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में अर्जी दी.

मामले की पूरी जांच जारी

जैथरा पुलिस स्टेशन इंचार्ज रितेश ठाकुर ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की पूरी जांच की जा रही है. आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Tags: EtahUP Crime
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