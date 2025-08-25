UP Crime: दबंगो ने बस रोककर चालक, कंडक्टर और क्लीनर की जमकर की पिटाई, वीडियो वायरल

ललितपुर से ब्रजेश पंथ की रिपोर्ट

UP Crime: खबर यूपी के ललितपुर से है जहां कुछ दबंगो द्वारा ने बस को रोककर बस चालक कंडक्टर और क्लीनर की लात घूंसो और चप्पलों से पिटाई की है। दबंगो द्वारा बेहरमी से मारपीट का वीडियो बस में बैठे किसी यात्री ने बनाकर वायरल कर दिया,वही बस चालक ने पुलिस से दबंगो के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

वीडियो हुआ वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक युवक को लात घूंसो और चप्पलों से जमकर पिटाई कर रहे है,बस में बैठ कोई यात्री ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर इसे वायरल कर दिया। लेकिन मौके पर मौजूद भीड़ ने कुछ देर बाद एक युवक को पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

चप्पलों से जमकर मारपीट की

वही पीड़ित बस चालक संतोष ने बताया कि वह महाकाल बस पर कंडक्टर है और ललितपुर से मड़ावरा बस पर जाता है,लेकिन 24 अगस्त को लगभग 3 से चार के बीच में वह ललितपुर बस स्टैंड से बस लेकर एलाइट तक ही पहुंचा था कि कुछ लोग बाइक लेकर आए और बस के सामने लगाकर उसके साथ व बस चालक अशोक एवं क्लीनर गोपाल के साथ लात घूंसो और चप्पलों से जमकर मारपीट की जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

दबंगो की गिरफ्तारी का प्रयास

वही पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर दबंगो की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है,बहरहाल घायलों का पुलिस ने मेडिकल उपचार कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है,हैरान करने बाली बात है अपराध और अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लगाकार अभियानों के बाद भी दबंगो के हौसले बुलंद है। यहां की चलती बस को रोकने और यात्रियों के सामने ही बस चालक सहित बस स्टाफ को बेरहमी से पीटने जैसी बेखौफ अपराध करने से भी बाज नहीं आ रहे है।

दहशत फैलाकर चला रहे अपराध की दुकान

बताते चले कि ललितपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा पेशेवर अपराधियों को या तो भेज दिया गया है,या उन्हें जिला बदलकर जिले से बाहर किया गया है। लेकिन पुलिस को चुनौती देते एक के बाद एक दहशत फैलाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इन बेखौफ अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होता है जिसके बल पर यह अपराध कर लोगो में दहशत फैलाकर अपने अपराध की दुकान चला रहे है।