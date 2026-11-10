UP Crime: पत्नी-बेटी के रहते राखी से बनाए डेढ़ साल तक अवैध संबंध, फिर जब की शादी की मांग; तो विकास ने रच दी खूनी साजिश

Bijnor Rakhi Murder Case: डेढ़ साल तक प्रेम संबंध, साथ जीने के वादे और फिर शादी की बात आते ही खौफनाक साजिश. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में राखी हत्याकांड का खुलासा हुआ तो पुलिस के सामने रिश्ते के पीछे छिपी एक ऐसी कहानी सामने आई, जिसने सभी को हैरान कर दिया. आरोप है कि जिस विकास के साथ राखी शादी के सपने देख रही थी, उसी ने उसकी सांसे छीन ली. हत्या के बाद आरोपी ने शव को जंगल की झाड़ियों में छिपा दिया और सबूत मिटाने की हर मुकम्मल कोशिश की. लेकिन कहते है ना अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है. उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया.

डेढ़ साल के रिश्ते का भयानक तरीके से अंत हो गया

पुलिस के मुताबिक, आरोपी विकास, जो मूल रूप से गंधौर गांव का रहने वाला है, अपनी पत्नी और बेटी के साथ बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर ग्वाड़ी गांव में किराए के मकान में रहता था. इसी दौरान उसकी मुलाकात राखी से हुई. धीरे-धीरे उनकी बातचीत बढ़ी और उनके बीच प्यार हो गया. बताया गया कि दोनों करीब डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे. राखी विकास से शादी करना चाहती थी, लेकिन आरोपी तैयार नहीं था. पुलिस के मुताबिक, राखी लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी और उसे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही थी. इसी झगड़े के चलते विकास ने उसकी हत्या की योजना बनाई.

मिलने के बहाने बुलाया और फिर हत्या कर दी

पुलिस जांच में पता चला कि विकास ने 28 सितंबर को राखी को मिलने के लिए बुलाया था. वह उसे ऑटो-रिक्शा में बवनपुरा में नहर की पटरी पर ले गया. वहां उन्होंने शराब पी और शादी को लेकर बहस हो गई. आरोप है कि झगड़ा बढ़ने पर विकास ने राखी का उसके दुपट्टे से गला घोंट दिया. फिर उसने चाकू से उसका गला रेतकर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी ने किसी को पता न चले, इसके लिए लाश को बावनपुरा के जंगल में झाड़ियों के बीच छिपा दिया.

मोबाइल फोन और चाकू नहर में फेंककर सबूत मिटाए

हत्या के बाद विकास ने पुलिस से बचने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश की. पूछताछ में उसने बताया कि उसने राखी का मोबाइल फोन और जुर्म में इस्तेमाल किया गया चाकू नहर में फेंक दिया था. 8 नवंबर को राखी की मां रेखा देवी ने चांदपुर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जब तलाश शुरू की तो विकास की भूमिका संदिग्ध लगी. पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली.

जंगल से हड्डियां और ज़रूरी सामान बरामद

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बावनपुरा के जंगल से राखी की हड्डियां बरामद कीं. मौके पर एक मैरून रंग का स्कार्फ, चप्पल, एक फटी हुई फ्रॉक, पायल, एक खाली शराब की थैली और एक स्प्राइट की बोतल भी मिली. पुलिस ने सभी सामान जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है.