UP Crime: पहले की गाली-गलौज, फिर सर में उतार दी गोली! बागपत में पटाखे चलाने पर विवाद; राष्ट्रपति भवन के बॉडीगार्ड का हालत नाजुक

Baghpat President Bodyguard Shot: दिवाली की खुशियां मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन में तैनात एक अंगरक्षक (बॉडीगार्ड) छुट्टी लेकर अपने गांव उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंचा था. घर के बाहर भाइयों के साथ पटाखे जला रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही देर में मामूली कहासुनी उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी. विवाद में उसे गोली मार दी गई और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

राष्ट्रपति भवन से एक सिपाही छुट्टी पर लौटा था अपने गांव

यह घटना बागपत जिले के रमाला थाना क्षेत्र के गोपालपुर खदाना गांव में हुई. गांव का रहने वाला सौरभ 2021 में राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड में भर्ती हुआ था. वह अभी राष्ट्रपति भवन में तैनात है. उसने अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए दो दिन पहले ही छुट्टी ली थी. रविवार रात सौरभ अपने भाइयों विनीत और मिंटू के साथ घर के बाहर गली में पटाखे फोड़ रहा था. इसी बीच धीरज और मोनू उर्फ ​​प्रवीण वहां आ गए. पटाखों को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई.

कहासुनी के बाद पिस्टल से फायरिंग की गई

सौरभ के परिवार की शिकायत के मुताबिक, दोनों युवकों ने पटाखों पर एतराज जताया और गाली-गलौज करने लगे. झगड़ा बढ़ने पर आरोपियों ने सौरभ और उसके भाइयों के साथ मारपीट की. आरोप है कि धीरज ने पिस्टल निकालकर गोली चला दी. गोली पहले दीवार में लगी और फिर सौरभ के कान के पीछे लगी. गोली उसके सिर में जा धंसी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिवार में अफरा-तफरी मच गई. आरोप है कि उसे बचाने आए सौरभ के भाइयों के साथ भी मारपीट की गई. इसके बाद दोनों आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और भाग गए.

ऑपरेशन के बाद भी हालत गंभीर

घायल सौरभ को पहले बड़ौत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया. वहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया. उसके परिवार वाले उसे मेरठ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करके सिर में फंसी गोली निकाल दी. हालांकि, सिपाही की हालत गंभीर बनी हुई है और वह ICU में है.

दो आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

घटना की जानकारी मिलने पर ASP प्रवीण कुमार चौहान और CO अंशु जैन मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. सौरभ के पिता जनक राज की शिकायत के आधार पर पुलिस ने धीरज और मोनू उर्फ ​​प्रवीण के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. जांच जारी है. परिवार सौरभ की हालत को लेकर परेशान है.