UP Crime: बागपत में खूनी खेल, दिनदहाड़े 4 लोगों को गोलियों से भूना; पिता-पुत्र की मौत से हड़कंप

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में मंगलवार को दिनदहाड़े हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी और उसके साथियों पर बड़ौत थाना क्षेत्र के मेन बस स्टैंड पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर एक टेंट कारोबारी के परिवार पर हमला करने का आरोप है. हमले में परिवार के चार लोगों को गोली लगी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. गोलीबारी में दो लोगों की मौत भी हो गई.

चार लोगों को गोली लगी

रिपोर्ट के मुताबिक, हमलावरों ने टेंट कारोबारी के परिवार को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां चलाईं. घटना में चार लोगों को गोली लगी. गोलीबारी में हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी भी घायल हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

पिता-पुत्र की मौत

घटना में गंभीर रूप से घायल 30 वर्षीय विकास और उसके पिता 55 वर्षीय सोहनलाल अग्रवाल को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई. इस घटना से परिवार और कारोबारी मालिकों में भारी गुस्सा फैल गया. दो लोगों की मौत के बाद गुस्साए व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे जाम कर दिया और हंगामा किया. प्रदर्शनकारियों ने बड़ौत थाना पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए.

CCTV फुटेज की जांच

घटना की गंभीरता को देखते हुए सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने पास के CCTV कैमरों के DVR जब्त कर लिए हैं और जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.