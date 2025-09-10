UP Crime: अमरोहा में अपमान का बदला लेने के लिए दोस्त को शराब पीलाकर उतारा मौत के घाट

अमरोहा, उत्तर प्रदेश से अरुण चाहल की रिपोर्ट

UP Crime: अमरोहा में पुलिस ने जीशान हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसमें कातिल कोई ओर नहीं बल्कि उसका दोस्त बिलाल ही कातिल निकला. आरोपी की शादी के दिन हुई बेइज्जती के बाद उसके दिल में बदला लेने की टीस पैदा हो गई थी और बेइज्जती के बदला लेने के लिए उसने लोहे के पाइप में लगे चैन स्पाकिट से जीशान की हत्या कर दी.

आरोपी बिलाल को पुलिस ने भेजा जेल

पुलिस ने आरोपी बिलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. हत्या में प्रयुक्त लोहे का चैन स्पाकिट भी बरामद किया है. अमरोहा जनपद के थाना सैदनगली क्षेत्र के उझारी में हुई जीशान की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक जीशान का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त बिलाल ही निकला.

आपसी रंजिश और बेइज्जती को लेकर को कर लम्बे समय से चल रहा था तनाव

पुलिस के अनुसार, जीशान और बिलाल के बीच लंबे समय से आपसी रंजिश और बेइज्जती को लेकर तनाव चल रहा था. हत्या की रात दोनों ने साथ बैठकर शराब पी थी. इसी दौरान दोनों में फिर से विवाद हो गया, विवाद बढ़ने पर आरोपी बिलाल ने मौके पर ही बाइक के चैन स्पाकिट से बने लोहे के पाइप से जीशान पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

पूछताछ में शादी के दिन हुआ विवाद आया सामने

पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया कि करीब चार माह पूर्व आरोपी बिलाल की शादी के दिन विवाद हुआ था. जिसका फैसला हो गया तभी से बिलाल के मन में जीशान के खिलाफ बदले की भावना बैठ गई थी, जिसका बदला उसने जीशान की हत्या करके लिया। रविवार को को बिलाल ने जीशान को शराब पीने का न्यौता दिया ओर शमशान फैक्ट्री पर जीशान को ले गया. बिलाल ने खुद कम नशा किया जबकि जीशान को खूब नशा करा दिया उसी दौरान बिलाल ने जीशान के सिर पर कई वार कर हत्या कर दी.

हत्या में प्रयुक्त पाइप और अन्य अहम सबूत भी बरामद

घटना के खुलासे के साथ ही पुलिस ने आरोपी बिलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त पाइप और अन्य अहम सबूत भी बरामद कर लिए गए हैं. थाना सैदनगली पुलिस द्वारा इस बड़े हत्याकांड का खुलासा होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. लोगों में चर्चा है कि दोस्ती के नाम पर जीशान को विश्वासघात और मौत का शिकार होना पड़ा.