Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: चौकीदार संग ऐसी दबंगाई पहले नहीं देखी होगी! लहूलुहान हालत में चिल्लाता रहा गार्ड; कम उम्र युवक ने किया बुरा हाल

UP Crime: चौकीदार संग ऐसी दबंगाई पहले नहीं देखी होगी! लहूलुहान हालत में चिल्लाता रहा गार्ड; कम उम्र युवक ने किया बुरा हाल

Prayagraj Crime: प्रयागराज से एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख हर कोई हैरान है. इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक कैसे अपनी गुंडाई दिखा रहा है और एक चौकीदार संग मारपीट कर रहा है.

By: Heena Khan | Last Updated: August 16, 2026 7:24:33 AM IST

UP Crime News
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Prayagraj Crime: प्रयागराज से एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख हर कोई हैरान है. इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक कैसे अपनी गुंडाई दिखा रहा है और एक चौकीदार संग मारपीट कर रहा है. और सिर्फ मारपीट ही नहीं बल्कि उसके चेहरे को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया जाता है. वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. चलिए जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है? 

गार्ड को किया लहूलुहान 

दरअसल, उत्तर प्रदेश प्रयागराज (इलाहाबाद) से हाल ही में एक घटना सामने आई है, जहां रात में एक घर के बाहर ड्यूटी कर रहे सुरक्षाकर्मी (सिक्योरिटी गार्ड) के साथ मारपीट और उत्पीड़न किया गया. वीडियो के अनुसार, आधी रात को एक युवक घर के मुख्य गेट के पास आया. बिना किसी उकसावे के, वो  अचानक बेहद आक्रामक हो गया. उसने भारी लोहे के गेट को जबरन नीचे गिराने की कोशिश की और गेट के पीछे खड़े सुरक्षाकर्मी को डराने, धमकाने और उस पर हमला करने का प्रयास किया. वहीं अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

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इस तरह लोगों ने बचाई जान 

कैमरे या किसी राहगीर द्वारा मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की गई यह पूरी घटना अब सोशल मीडिया पर बुलिंग (दबंगई) के नाम से वायरल हो रही है. वहीं जब 
प्रयागराज में एक सिक्योरिटी गार्ड पर बुरी तरह हमला किया गया. तो घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए बीच-बचाव किया. उनकी तत्परता ने गार्ड की मदद करने में अहम भूमिका निभाई. अब समुदाय सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की गहन जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है.

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Tags: crime newsPrayagraj CrimeUP CrimeUP Newsviral video
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