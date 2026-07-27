Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: जब पति नहीं होता था घर, तो ‘भाई’ के साथ रंगीन करती थी रातें, एक दिन बंद कमरे में हुआ ऐसा कि हसबैंड ने …

UP Crime: जब पति नहीं होता था घर, तो ‘भाई’ के साथ रंगीन करती थी रातें, एक दिन बंद कमरे में हुआ ऐसा कि हसबैंड ने …

यह पूरी घटना रविवार यानि बीते कल दोपहर करीब साढ़े 3 बजे सदर कोतवाली इलाके में बताई जा रही है. माना जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया है.

By: Kunal Mishra | Published: July 27, 2026 3:44:03 PM IST

UP Crime: जब पति नहीं होता था घर, तो ‘भाई’ के साथ रंगीन करती थी रातें, एक दिन बंद कमरे में हुआ ऐसा कि हसबैंड ने …


UP Crime: उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, एक युवक ने अपनी पत्नी से परेशान होकर खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत से पहले युवक ने 4 मिनट का एक वीडियो बनाया था. मामले में युवक ने कहा कि उसकी मौत का जिम्मेदार उसकी पत्नी और उसकी बुआ का लड़का है. उसने कहा कि इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक ने टिनशेड की रॉड पर नायलॉन की रस्सी बांधी और फंदे पर झूल गया.

यह पूरी घटना रविवार यानि बीते कल दोपहर करीब साढ़े 3 बजे सदर कोतवाली इलाके में बताई जा रही है. माना जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया है. 

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पिता का आरोप फुफेरा भाई से था अफेयर 

मृतक के पिता का आरोप है कि उनकी बहु अफेयर उसके फुफेरे भाई के साथ चल रहा था. उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी ससुराल वालों को दी, लेकिन कोई भी घटनास्थल पर नहीं आया. ससुलाल के लोगों ने अपने-अपने नंबर बंद कर लिए थे. उनकी तहरीर पर पुलिस ने मृतक की पत्नी, सास, साले, साली और साले के खिलाफ जान देने के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया. 

फोन में हो रही थी रिकॉर्डिंग 

रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक के माता-पिता घर के बाहर गेट पर ही बैठे हुए थे. कुछ देर बाद जब पिता घर के अंदर जाते हैं तो उन्होंने बेटे को फंदे से लटकता हुआ देखा. उन्होंने यह भी देखा कि पास में टेबल पर रखे मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही थी. उन्होंने तुरंत कैमरा बंद किया और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. माना जा रहा है कि मृतक अपनी बीवी की हरकतों के चलते डिप्रेशन में रहने लगा था.

Tags: UP Crime
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