UP Crime: पत्नी की फावड़े से हत्या करने वाले भगवान दास को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार किया

UP Crime: एक दिल दहला देने वाली घटना में, पति भगवान दास ने अपनी पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 20, 2025 20:34:02 IST

चंदौली से अवनीश तिवारी की रिपोर्ट 
UP Crime: एक दिल दहला देने वाली घटना में, पति भगवान दास ने अपनी पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। यह वीभत्स वारदात 19 अगस्त की सुबह को हुई, जब मृतका पर शक के आधार पर आरोपी ने उसे फावड़े से वार किया। इस brutal हत्या के बाद, भगवान दास मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

पत्नी के अवैध संबंधों का शक

पुलिस के अनुसार, भगवान दास ने पूछताछ में बताया कि उसने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के शक में यह कदम उठाया। आरोपी ने पत्नी के सिर पर भयानक तरीके से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने स्थानीय थाने में हत्या का मामला दर्ज किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तीन विशेष टीमों का गठन किया। 

भगवान दास गिरफ्तार

जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि भगवान दास कुचमन रेलवे स्टेशन के पास कहीं जाने की फ़िराक में है पुलिस टीम ने उसको स्टेशन के पास से  गिरफ्तार कर लिया। सकलडीहा CO  स्नेहा तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया की उसकी पत्नी का अवैध सम्बन्ध था जिसके शक में भगवान दास ने पत्नी की हत्या कर दी 

112 पर फोन कर अपनी पत्नी की हत्या की जानकारी दी

19 अगस्त को हत्या के बाद, भगवान दास ने PRV 112 पर फोन कर अपनी पत्नी की हत्या की जानकारी दी, जिसमें उसने कहा कि उसने पत्नी क्रीम कला की फावड़े  से काट कर  हत्या कर दी है और फिर वहाँ से फरार हो गया था मौके पर पुलिस पहुंची और जाँच पड़ताल की वहीं सास की तहरीर पर हत्यारे पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया जहाँ आज पुलिस के प्रयास से हत्यारे पति भगवान दास को गिरफ्तार कर लिया गया 

वहीं भगवान दास जो अपने गाँव बथावार का क्षेत्र पंचायत सदस्य है  जो की अपराधी किस्म का  ब्यक्ति है जिसके ऊपर पहले से ही सकलडीहा थाने में मुकदमा दर्ज है  

इस मामले ने क्षेत्र में एक बार फिर घरेलू हिंसा और अविश्वास के मुद्दों को उजागर किया है। पुलिस प्रशासन ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया है, ताकि भविष्य में ऐसे जघन्य अपराधों की पुनरावृत्ति न हो। 

भगवान दास के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, और उसे अदालत में पेश किया जाएगा। स्थानीय लोगों की मांग है कि आरोपी को कड़ी सजा दी जाए, ताकि समाज में ऐसे अपराधों के प्रति सख्त निगाह रखी जा सके।

