Watch Video: अपने ही घर में 13 साल की बच्ची हुई थी प्रेग्नेंट! अब बच्ची को दिया जन्म; मामा के नाबालिग बेटे ने बनाया हवस का शिकार

UP Crime: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, यहां एक 13 साल की नाबालिग लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया. बता दें कि ये मामला तब सामने आया जब डिलीवरी के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी. नाबालिग और उसके नवजात बच्चे को इलाज के लिए रायबरेली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई. पुलिस का कहना है कि, नाबालिग की मां ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी के साथ उसके मामा के 13 साल के बेटे ने रेप किया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

13 साल के लड़के ने किया दुष्कर्म

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवरतनगंज थाना प्रभारी दयाशंकर मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है कि शिकायत के बाद आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर स्थानीय कोर्ट पहुंचा. कोर्ट के आदेश पर उसे रायबरेली के बाल सुधार गृह भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि, इस मामले में जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. घटना के बाद नाबालिग लड़की को पुलिस सुरक्षा में रखा गया है.

UP- रायबरेली में 13 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया है. चचेरे भाई पर दुष्कर्म की वारदात का आरोप है. पुलिस 3 माह पहले आरोपी को जेल भेज चुकी है. दोनों मे प्रेम संबंध थे. शादी से इंकार करने पर नाबालिग ने मुक़दमा दर्ज कराया था. जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ बताए गए हैं. https://t.co/ArxbREUqlk — Raju Sharma journalist (@RajuSharmajour1) November 10, 2026

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महिला की चल रही जांच

पुलिस प्रोटेक्शन में रह रही नाबालिग की प्रेग्नेंसी जारी रहने पर उसे सोमवार को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसने एक बच्ची को जन्म दिया. डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके लिए आगे इलाज की ज़रूरत पड़ी. नाबालिग और उसके नए जन्मे बच्चे को बाद में रायबरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. दोनों का इलाज चल रहा है, और एक मेडिकल टीम उनकी सेहत पर नज़र रख रही है.

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