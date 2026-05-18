UP Conversion Case: कश्मीर से आया इस्लाम कबूलने का वीडियो, टूट गया पूरा परिवार; नाबालिग के जबरन धर्म परिवर्तन का दावा

UP Conversion Case: भारत में धर्म परिवर्तन का मुद्दा लंबे समय से बहस और विवाद का विषय बना हुआ है. कई राज्यों में इसे लेकर कानून बनाए गए हैं, वहीं समय-समय पर सामने आने वाले मामलों ने राजनीति से लेकर समाज तक हलचल मचा दी है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश से. बिजनौर का एक किशोर युवक कुछ समय पहले रोजगार की तलाश में कश्मीर गया था. जहां उसका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया. लड़के के माता-पिता के पास एक अज्ञात नंबर से एक वीडियो आया था, जिसमें किशोर इस्लाम कबूल करता नजर आ रहा था. जिसके बाद से पीड़ित परिवार सदमे में हैं. इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. हिंदू संगठनों ने भी परिवार को मदद का भरोसा दिया है. साथ ही पुलिस से भी संपर्क साधा गया है.

किशोर का जबरन हुआ धर्म परिवर्तन

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित किशोर कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के रावली रोड पर स्थित एक छोटे से गांव में रहता है. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पूरा परिवार मजदूरी करता है. काम के सिलसिले में ही उनका 17 साल का बेटा कुछ समय पहले कश्मीर गया हुआ था. जहां पर वह एक हेयर सैलून में काम करने लगा. किशोर के चाचा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, उनके पास किसी अज्ञात नंबर से फोन आया. फोन उसके भतीजे ने ही किया था और उसने कहा था कि अब उसे भूल जाओ. उसने इस्लाम कबूल कर लिया है.

परिजनों को भेजा गया वीडियो

भतीजे से फोन पर बात करने के बाद उसी नंबर से एक वीडियो भेजा गया. जिसमें वह इस्लाम कबूल करता नजर आ रहा था. वीडियो देखने के बाद परिवार में कोहराम मच गया. माता-पिता सदमे में हैं. बेटे के पुराने नंबर से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे कोई बात नहीं हो पा रही है.

इलाके में आक्रोश का माहौल

गांव और आसपास के इलाके जैसी ही खबर फैली लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. हिंदू संगठन भी परिवार की मदद के लिए पहुंचा. संगठन ने परिवार को मदद का आश्वासन दिया. संगठन का आरोप है कि नाबालिग को बहला-फुसलाकर जबरन धर्मपरिवर्तन कराया गया है. परिजनों के पास बेटे के नाबालिक होने का सबूत भी है.

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आज दर्ज की जाएगी FIR

हिंदू संगठनों ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से इस मामले के बारे में बात की है. आज संगठन कार्यकर्ता परिजनों के साथ अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए जाएंगे. दोषियों के खिलाफ सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर सौंपी जाएगी. परिजनों की केवल एक ही मांग है कि उन्हें उनका बेटा जल्द वापस मिल जाए.

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