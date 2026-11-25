UP Chunav 2027 | Congress Spa Seat Sharing: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अब हाईकमान पार्टियों में हलचल शुरू हो गई है. इस समय चर्चा है तो सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की. वहीं बता दें कि कांग्रेस के अपनी सहयोगी समाजवादी पार्टी को अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में लड़ने के लिए 130 सीटों की लिस्ट दी थी, जिसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी ने 26 सीटों का ऑफर दिया है.

समाजवादी पार्टी ने की 26 सीटें ऑफर

समाजवादी पार्टी के एक सोर्स ने कहा कि उसने कांग्रेस नेताओं के साथ 26 सीटों की लिस्ट शेयर की है. इनमें कांग्रेस की जीती हुई दो सीटें- रामपुर खास और फरेंदा और चार सीटें शामिल हैं, जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही मथुरा, खेरागढ़, जगदीशपुर, किदवई नगर. समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जो दूसरी 20 सीटें ऑफर की हैं, वो हैं बागपत, मोदीनगर, हापुड़, जेवर, स्याना, खुर्जा, खैर, इगलास, मांट, आगरा नॉर्थ, फतेहपुर सीकरी, बिलग्राम-मल्लांवां, गोविंद नगर, नानपारा, गोरखपुर सिटी, खजानी, पडरौना, फाजिलनगर, पिंडरा और वाराणसी कैंट.

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दोनों के बीच चल रही मीटिंग

समाजवादी पार्टी के सोर्स ने इस बात की जानकारी दी है कि फैजाबाद के MP अवधेश प्रसाद को कांग्रेस के साथ सीट-शेयरिंग पर बातचीत करने वाले पार्टी के पैनल में शामिल किया गया है. प्रसाद दलित हैं और उन्हें पैनल में शामिल करने का मकसद PDA समाजवादी पार्टी का पिछड़े, दलितों और माइनॉरिटी के लिए टर्म पैनल में रिप्रेजेंटेशन को पूरा करना है. पैनल में दूसरे लोग हैं सीनियर लीडर और अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव, MP इकरा चौधरी और राजीव राय, और स्टेट पार्टी चीफ श्याम लाल पाल. कांग्रेस ने बातचीत के लिए UP के AICC इंचार्ज राजेंद्र पाल गौतम, स्टेट पार्टी चीफ आराधना मिश्रा, वर्किंग प्रेसिडेंट इमरान मसूद और MLA वीरेंद्र चौधरी को चुना है.

कांग्रेस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही सपा

कांग्रेस ने शुरू में 181 सीटों की लिस्ट दी थी, लेकिन पता चला है कि स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस के पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी सीट देने को तैयार नहीं थी. 2022 के पिछले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस अकेले लड़ी थी. उसने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ़ दो जीतीं, जबकि SP को 111 सीटें मिलीं. 2017 में, जब दोनों पार्टियों ने अलायंस में चुनाव लड़ा, तो SP ने 54 सीटें जीतीं और कांग्रेस को सात. 2024 में, कांग्रेस ने 17 पार्लियामेंट्री सीटों में से छह जीतीं, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतीं. BJP की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 हो गईं. उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें और 403 असेंबली सीटें हैं.

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