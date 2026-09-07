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UP Chunav 2027: कौन हैं ईशान आनंद, अपने भतीजे को साइडलाइन कर किसे आगे कर रहीं मायावती, क्या है प्लान?

UP Chunav 2027: अलगे साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है. इससे पहले मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को साइडलाइन कर दिया है और उनके भाई ईशान आनंद को आगे करने की तैयारी कर रही है. मायावती ने पहली बार अपने जन्मदिन पर पार्टी नेताओं से ईशान की मुलाकात करवाई थी.

By: Sohail Rahman | Published: September 7, 2026 3:56:36 PM IST

कौन हैं ईशान आनंद? जिसे मायावती कर रहीं आगे
कौन हैं ईशान आनंद? जिसे मायावती कर रहीं आगे


Who is Ishan Anand: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (UP Chunav 2027) से पहले बहुजन समाज पार्टी (BSP) बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है. जानकारी सामने आ रही है कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को किनारे कर दिया, जिन्हें पार्टी का नंबर 2 और राष्ट्रीय संयोजक माना जाता था. इस बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें और परिपक्व होने की जरूरत है.

उनकी जगह मायावती गुरुवार को लखनऊ में पदाधिकारियों की बैठक में आकाश के छोटे भाई ईशान को लेकर आईं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ईशान आनंद कौन हैं?

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ईशान आनंद कौन हैं?

ईशान आनंद बीएसपी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे हैं. वह बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के छोटे भाई और मायावती के भाई व बीएसपी के वाइस प्रेसिडेंट आनंद कुमार के छोटे बेटे हैं. मायावती ने पहले अपने जन्मदिन के मौके पर सार्वजनिक रूप से 27 साल के ईशान को पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलवाया था.

बीएसपी नेताओं से उनका परिचय कराते हुए मायावती ने बताया था कि वह उनके भाई आनंद कुमार के छोटे बेटे हैं. पार्टी के भीतर माना जाता है कि मायावती युवाओं और पढ़ें-लिखे दलित कैडर से जुड़ने के लिए उन्हें आकाश आनंद के विकल्प के तौर पेश करने की योजना बना रही है.

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ईशान आनंद ने कहां से की पढ़ाई?

ईशान आनंद का जन्म दिल्ली-एनसीआर इलाके में हुआ था. उन्होंने नोएडा के जेनेसिस ग्लोबल स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की. 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए UK चले गए और लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट मिंस्टर में LLB प्रोग्राम में दाखिला लिया, हालांकि उन्होंने डिग्री पूरी नहीं की. इसके बाद उन्होंने एक डिप्लोमा हासिल किया, भारत लौट आए और पारिवारिक बिजनेस में सक्रिय हो गए.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आनंद कुमार नोएडा में रियल एस्टेट और अन्य बिजनेस वेंचर्स से जुड़े हैं. ईशान आनंद मुख्य रूप से परिवार के बिजनेस ऑपरेशन्स और कमर्शियल गतिविधियों को संभाल रहे हैं.

ईशान आनंद की शादी किससे हुई है?

मायावती के भतीजे ईशान आनंद की शादी नोएडा के कारोबारी की बेटी राधिका खन्ना से 24 अप्रैल 2025 को हरियाणा में हुई. ईशान आनंद और राधिका खन्ना की शादी लव मैरिज हुई है और उन्होंने अंतर-जातीय विवाह किया है. ईशान आनंद की पत्नी पंजाबी खत्री परिवार से हैं जबकि ईशान जाटव समाज से आते है. 

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Tags: up chunav 2027
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