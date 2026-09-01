UP Chunav 2027: कौन हैं गुड्डू पंडित? जो पहले बसपा फिर सपा के टिकट पर बने विधायक, ड्राइवर से बाहुबली नेता बनने तक का सफर

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2027) से पहले अमरमणि त्रिपाठी ने एक कार्यक्रम के दौरान एलान किया वो चुनाव लड़ने वाले हैं. ऐसे में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के ड्राइवर गुड्डू पंडित की बात करेंगे. जो भले ही अमरमणि त्रिपाठी के ड्राइवर थे और अमरमणि त्रिपाठी के टैक्सी स्टैंड का ठेका वसूलते थे. लेकिन उनका सपना हमेशा से अमरमणि त्रिपाठी की तरह जीवन जीना था. मजबूत कद काठी के मालिक गुड्डू को अमरमणि कभी ड्राइवर तो कभी बॉर्डीगार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे.

इस दौरान अमरमणि जिस भी नेता के घर जाते थे वो भी उनके साथ जाता था. अमरमणि जब नेताओं के बंगले के अंदर होते तो गुड्डू सभी नेताओं के आस-पास रहने वाले लोगों से जान पहचान बढ़ाता था.

अमरमणि के करीबियों ने क्या दावा किया?

अमरमणि के करीबियों का ये दावा है कि मंत्री रहने के दौरान अमरमणि ने बेहद अकूत दौलत कमाई और उससे कई बेनामी संपत्ति भी खरीदी, गुड्डू पंडित की सेवाभाव से अमरमणि प्रभावित थे. इसलिए उन्होंने उसके नाम भी कई संपत्ति खरीद रखी थी. गुड्डू पंडित की किस्मत तब पलटी जब मधुमिता हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद अमरमणि को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया और वो जेल भी गए.

अमरमणि की संपत्ति को गुड्डू पंडित ने हथिया लिया

अमरमणि के मंत्री पद से बर्खास्त होने और फिर जेल जाने के बाद गुड्डू पंडित की किस्मत खुल गई. और इनकी राजनैतिक महत्वकांक्षा उबाल मारने लगा और फिर वह अमरमणि के लाखों रुपये और संपत्ति को हथिया कर बुलंदशहर फरार हो गया. इसके बाद 2007 के चुनाव में गुड्डू पंडित मायावती के संपर्क में आया. जहां से उसे बसपा से टिकट मिला और पहली बार में ही वो विधायक भी बन गया.

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पहले बसपा फिर सपा से बने विधायक

बसपा से विधायक बनने के बाद गुड्डू पंडित ने राजनीति की सीढ़ी और भी तेजी से चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राजनीति में तेजी से आगे बढ़ने को गुस्ताखी माना जाता है. लिहाजा मायावती ने गुड्डू पंडित पर लगाम लगाना शुरू किया, जिससे परेशान होकर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब अपनी ही सरकार के खिलाफ गुड्डू पंडित विधानसभा में फूट-फूटकर रोते हुए. जिसके बाद मायावती से बगावत हो गई और उन्होंने सपा में जगह बना ली और 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर दोबारा से विधायक बने और उन्होंने इसके साथ-साथ अपने भाई मुकेश पंडित को भी टिकट दिलवा दी और वो भी जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे.

गुड्डू पंडित बाहुबली नेता

उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्रीभगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित की पहचान एक बाहुबली नेता की रही है. वह डिबाई विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं. दिलचस्प बात यह है कि 2007 में राज्य में बीएसपी की सरकार बनी थी तब वह उसी पार्टी से विधायक थे. वहीं 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो वह 2017 तक इसी पार्टी से विधायक रहे. फिलहाल वह खुद को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताते हैं.

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