UP Chunav 2027: SIR और SSR में क्या अंतर है? यूपी चुनाव से पहले क्यों हो रही इसकी चर्चा

UP Chunav 2027: कई राज्यों में ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) के दौरान लाखों वोटरों के नाम हटाए जाने को लेकर मचे विवाद के बीच मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने रविवार को बताया कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट का ‘स्पेशल समरी रिविजन’ (SSR) कर सकता है. उन्होंने बताया कि SSR की प्रक्रिया अक्टूबर-नवंबर में शुरू हो सकती है, लेकिन उन्होंने कोई खास तारीख नहीं बताई.

चुनाव आयोग जनवरी के पहले हफ्ते में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए वोटर लिस्ट जारी कर सकता है. 2022 के चुनावों से पहले राज्य में SSR किया गया था. फाइनल वोटर लिस्ट 5 जनवरी, 2022 को जारी की गई थी.

चुनाव आयोग का स्पेशल समरी रिविजन

उत्तर प्रदेश में अप्रैल में SIR खत्म होने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट में 13.39 करोड़ वोटर थे. यह संख्या 27 अक्टूबर, 2025 को स्पेशल समरी रिविजन के बाद जारी वोटर लिस्ट में दर्ज 15.44 करोड़ वोटरों की तुलना में 13.24% कम थी.

SIR और SSR में क्या फर्क है?

SIR और SSR दोनों ही असल में वोटर लिस्ट में बदलाव या सुधार की प्रक्रियाएं हैं. हालांकि, लोगों ने बताया कि SSR एक सालाना प्रक्रिया है जो आमतौर पर चुनावों से पहले की जाती है, जबकि SIR दशकों में एक बार किया जाता है. भारत के चुनाव आयोग ने उन 20 राज्यों में ‘कोई वोटर पीछे न छूटे’ (no voter to be left behind) अभियान की घोषणा की है जहां SIR पूरा हो चुका है, ताकि बिना सोचे-समझे वोटरों के नाम हटाए जाने के आरोपों से निपटा जा सके.

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क्या है इस अभियान का मकसद?

इस अभियान का मकसद उन असली या योग्य नागरिकों के नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल करना है, जिनके नाम हाल ही में वोटर लिस्ट को ठीक करने की प्रक्रिया के दौरान गलती से छूट गए थे. 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का काम पहले ही पूरा हो चुका है. जिस किसी का नाम SIR के दौरान या उसके बाद छूट गया हो और कोई भी व्यक्ति, जिसमें युवा या पहली बार वोट देने वाले भी शामिल हैं. लगातार अपडेट होने वाली प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए संबंधित ERO के पास आवेदन कर सकता है.

CEO को दिया गया निर्देश

चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को जारी एक प्रेस नोट में कहा कि CEO को इसमें मदद करने का निर्देश दिया गया है. CEO, DEO और ERO इन वोटरों के नाम जोड़ने के लिए तुरंत एक स्पेशल ड्राइव शुरू करेंगे. इस स्पेशल ड्राइव के तहत, ECI ने बताया कि फॉर्म 6 (वोटर के तौर पर नाम जुड़वाने के लिए) के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत को खत्म कर दिया गया है. जिसमें खुद को या अपने माता-पिता को 2002-बेस रोल (UP में 2003) से जोड़ना होता था.

यूपी मुख्य चुनाव अधिकारी ने क्या कहा?

उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिन्वा ने कहा कि कोई भी योग्य नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के सिटिजन सर्विस पोर्टल (voters.eci.gov.in) या ECINET मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकता है. हालांकि, राज्य में वोटर लिस्ट में बदलाव के बारे में उन्होंने कहा कि सभी जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जिला स्तर पर अलग-अलग तरीकों से इस बारे में बड़े पैमाने पर प्रचार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक जानकारी पहुंच सके.

पिछले महीने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया था कि भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की एक और समीक्षा कर सकता है और उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने को कहा था.

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