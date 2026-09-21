UP Chunav 2027: यूपी कांग्रेस में खुली जंग, अजय राय और राजेंद्र पाल गौतम के बीच की अंतर्कलह खुलकर आई सामने, अब क्या करेगा आलाकमान?

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2027) को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है. लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस में खुली जंग देखने को मिल रही है. ये लड़ाई अजय राय और राजेंद्र पाल गौतम के बीच चल रही है. बताया जा रहा है कि रविवार को प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का गायब रहना सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि अंदर की लड़ाई इसकी वजह बताई जा रही है.

राजेंद्र पाल गौतम के नए प्रभारी बनने के बाद गुटबाजी खत्म होने की उम्मीद थी, लेकिन नए प्रभारियों की नियुक्ति में अजय राय की नहीं चली. सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि प्रभारी अपने करीबी सचिवों को आगे कर रहे हैं और अध्यक्ष को साइडलाइन किया जा रहा है.

अजय राय की ‘फील्ड पॉलिटिक्स’

अजय राय कार्यालय की बैठक से दूरी बनाकर फील्ड में एक्टिव हैं. जिससे यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि संगठन मेरे बिना नहीं चलेगा. उन्होंने बैठक की जानकारी से इन्कार कर प्रभारी पर ही सवाल खड़े कर दिए. जहां एक तरफ कांग्रेस आलाकमान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनााव में बेहतर प्रदर्शन करने का दम भर रही है. वहीं दूसरी तरफ प्रदेश स्तर पर गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है. क्योंकि सपा और कांग्रेस ने साथ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का एलान किया है.

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प्रेस वार्ता से भी गायब रहे अजय राय

प्रेस वार्ता में जब अजय राय की गैरमौजूदगी पर सवाल उठा तो गौतम ने गोलमोल जवाब दिया और कहा कि वे अभी चुनावों की तैयारी में व्यस्त हैं. उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो विवाद पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन हकीकत में टिकट बंटवारे और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर दोनों खेमों में जबरदस्त खींचतान चल रही है दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो वाली लाइन और यूपी में अध्यक्ष-प्रभारी की अलग-अलग लाइन. 2027 से पहले अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस का संगठन फिर बिखर सकता है.

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