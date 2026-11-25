UP Chunav 2027: देश के कई राज्यों में अगले विधानसभा चुनावों के लिए मंच तैयार है, जिसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे प्रमुख राज्य 2027 में होने वाले मतदान की तैयारी कर रहे हैं. चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है. वहीं, AIMIM के ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद ने UP विधानसभा चुनावों के लिए एक गठबंधन बनाया है, जिसका लक्ष्य BJP सरकार को हटाना है. मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी भी इन विधानसभा चुनावों की दौड़ में शामिल है.

खासतौर से मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए तैयारी तेज कर दी है. अन्य राजनीति दलों पर बढ़त बनाते हुए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को अपना ‘जन-मन घोषणापत्र’ जारी करेगी. पार्टी राज्य के लिए तीन अलग-अलग घोषणापत्र लाने की योजना बना रही है, जिसमें महिलाओं को सालाना 40,000 रुपये की सहायता देने और युवाओं से जुड़े वादे शामिल हैं.

मिली ताजा जानकारी के मुताबिक, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी (SP) गुरुवार (26 नवंबर) को लखनऊ में अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करने जा रही है. यह दिन ‘संविधान दिवस’ भी है. समाजवादी पार्टी अपना घोषणापत्र तीन श्रेणियों में पेश करने की योजना बना रही है. एक पूरे राज्य के लिए दूसरा अलग-अलग जिलों के लिए और तीसरा राज्य की राजधानी के लिए. इसके जरिए पार्टी जनता, खासकर पिछड़े समुदायों, दलितों और अल्पसंख्यकों की चिंताओं को अपने चुनावी एजेंडे का मुख्य हिस्सा बनाना चाहती है.

क्या है घोषणापत्र का नाम

इस घोषणापत्र को ‘जन-मन घोषणापत्र’ और ‘सत्ताइस का संकल्प: PDA का प्रणपत्र’ नाम दिया गया है. माना जा रहा है कि इसमें 2027 के चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी का विजन और वादे शामिल होंगे, जिसमें आम लोगों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

SP तीन अलग-अलग घोषणापत्र जारी करेगी

समाजवादी पार्टी राज्य-स्तरीय प्राथमिकताओं और क्षेत्र-विशेष की चिंताओं को संबोधित करने के लिए तीन अलग-अलग प्रारूपों में अपना घोषणापत्र जारी करने की योजना बना रही है.

राज्य-स्तरीय घोषणापत्र: उत्तर प्रदेश के लिए एक व्यापक विजन, जिसमें पार्टी की प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताएं और चुनावी वादे शामिल हैं.

जिला-स्तरीय घोषणापत्र: सभी 75 जिलों के लिए अलग-अलग दस्तावेज, जिनमें स्थानीय समस्याओं, विकास की जरूरतों और क्षेत्र-विशेष के मुद्दों को उजागर किया गया है.

लखनऊ-विशेष घोषणापत्र: राज्य की राजधानी के लिए एक समर्पित योजना, जिसमें शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया गया है।

बताया जा रहा है कि जिला-विशेष दृष्टिकोण से स्थानीय मुद्दों को पार्टी के चुनावी अभियान में शामिल करने में मदद मिलेगी, जबकि राज्य-स्तरीय दस्तावेज पार्टी के व्यापक राजनीतिक और नीतिगत एजेंडे को स्पष्ट करेगा.

महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपये की सहायता, युवाओं पर विशेष ध्यान

घोषणापत्र में शामिल प्रमुख वादों में से एक महिलाओं को सालाना 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना है. पात्रता मानदंड और इस लाभ को प्राप्त करने की शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी जा सकती है. उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी (SP) युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं करेगी, और युवाओं से जुड़े मुद्दे पार्टी के चुनावी प्रचार में प्रमुखता से शामिल होंगे.

लखनऊ के लिए SP क्या वादे करेगी?

लखनऊ के लिए विशेष घोषणापत्र में शहरी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है, जिसमें ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के उपायों का वादा किया जा सकता है। प्रस्तावित योजनाओं में नए फ्लाईओवर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा तक आसान पहुंच शामिल हैं. इस त्रि-स्तरीय घोषणापत्र रणनीति के जरिए SP अपने व्यापक चुनावी एजेंडे को जिला-स्तरीय विकास प्राथमिकताओं और राजधानी से जुड़े विशिष्ट मुद्दों के साथ जोड़ सकेगी.

SP ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की

इस बीच, कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत का दूसरा दौर खत्म होने के कुछ घंटों बाद, मंगलवार रात समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पांच उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी द्वारा ‘X’ (ट्विटर) पर साझा की गई सूची के अनुसार, सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा सीट से उमर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सहारनपुर विधानसभा सीट से आशु मलिक को मैदान में उतारा गया है. सूची में शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन को भी उम्मीदवार घोषित किया गया है. अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के लिए महबूब अली को उम्मीदवार बनाया गया है, और ललितपुर जिले के ललितपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए ज्योति लोधी को उम्मीदवार घोषित किया गया है.