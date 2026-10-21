UP Chunav 2027: राम-कृष्ण के खिलाफ यह क्या बोल गए राजकुमार भाटी? क्या अखिलेश यादव के लिए बढ़ा दी मुश्किल

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Election 2027 ) में बहुत ही कम समय बचा है. ऐसे में अभी से सभी राजनीति दलों की हरकतों और उनके बयानों पर नजर रखी जा रही है और मौका मिलने पर विरोधी भी हमलावर हो रहे हैं. ताजा मामला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी नेता और पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी से जुड़ा है. सपा नेता 20 अक्टूबर को दिल्ली के रानी झांसी मार्ग स्थित अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे. इसके बाद उनके बौद्ध धर्म में शामिल होने की अफवाह उड़ने लगी. इस पर यानी बौद्ध धर्म विवाद पर राजकुमार भाटी की सफाई सामने आई है. उनका कहना है कि धर्म परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगया है.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के दावे पर नाराज नेता ने इसे दुष्प्रचार बताते हुए कहा कि उन्हें धर्म परिवर्तन करने की ना तो कोई आवश्यकता है ना ऐसा कोई इरादा है. उन्होंने इसे बीजेपी आईटी सेल द्वारा किया गया गलत प्रचार करार दिया. राजकुमार भाटी ने सफाई में कहा कि वह तो बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे. ऐसे में वहां सिर्फ उनके कार्यक्रम में सम्मान की दृष्टि से खड़े थे. इसमें धर्म बदलने जैसा कुछ भी नहीं है.

क्या-क्या कहा राजकुमार भाटी ने

राजकुमार भाटी ने सफाई में कहा- कल (20 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली के रानी झांसी मार्ग स्थित अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुआ था. उन्होंने कहा कि वह हर धर्म, जाति, वर्ग और समुदाय का सम्मान करते हैं. ऐसे में कोई भी कार्यक्रम में सम्मान के साथ आमंत्रित करता है उसमें सम्मिलित होता हूं. उन्होंने तर्क दिया कि सिख भाइयों के बुलावे पर गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेक कर भी आते हैं. वहीं, मुस्लिम भाइयों के बुलावे पर उनकी मजलिस में भी शामिल होते हैं. इस तरह हिंदुओं के आयोजन में भी शामिल होते हैं.

बौद्ध धर्म का करते हैं सम्मान

सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा कि बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति उनका खास लगाव और आकर्षण है. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के बाद बीजेपी आईटी सेल और अंधभक्त कट्टर वादियों ने सोशल मीडिया पर मेरे प्रति दुष्प्रचार किया. वहीं, वायरल वीडियो में राजकुमार भाटी अन्य लोगों के साथ शपथ लेते हुए दिख रहे हैं. जिसमें कह रहे हैं कि वह ब्राह्मण-विष्णु-महेश, राम कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगे. और ना ही उनकी पूजा करेंगे. ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें सपा से भी सवाल पूछे जा रहे हैं.