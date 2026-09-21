Home > उत्तर प्रदेश > UP Chunav 2027: क्या मायावती देंगीं चंद्रशेखर की पूर्व कथित गर्लफ्रेंड को टिकट !

UP Chunav 2027: क्या मायावती देंगीं चंद्रशेखर की पूर्व कथित गर्लफ्रेंड को टिकट !

UP Chunav 2027: चंद्रशेखर की पूर्व कथित गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी ने बहुजन समाज पार्टी के करीब जाने के संंकेत दिए हैं.

By: JP Yadav | Published: September 21, 2026 12:14:35 PM IST

UP Chunav 2027: क्या मायावती देंगीं चंद्रशेखर की पूर्व कथित गर्लफ्रेंड को टिकट !
UP Chunav 2027: क्या मायावती देंगीं चंद्रशेखर की पूर्व कथित गर्लफ्रेंड को टिकट !


UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) की तैयारी में जुटी बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर की कथित पूर्व गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी के BSP के करीब जाने की चर्चा है. 

पिछले दिनों स्विट्जरलैंड से लौटकर राजनीति में सक्रिय हुईं रोहिणी घावरी ने मायावती की पोस्ट शेयर कर बड़ा दावा किया है. रोहिणी ने लिखा- ‘आदरणीय बहनजी एक मौका कांशीराम साहब के गुरु दीनाभाना वाल्मीकि जी के समाज को दीजिए, परिवारवाद छोड़िए, बसपा की कृपा वही रुकी है.’ 

You Might Be Interested In

वाल्मीकि समाज को टिकट समेत अन्य मांगें रखीं

रोहिणी घावरी ने उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के समक्ष कई मांगें रखी हैं. इनमें  वाल्मीकि समाज को टिकट देने के अलावा आरक्षण में वर्गीकरण और सफाई कर्मियों को नियमित करने की मांग भी शामिल है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहिणी घावरी खुद के लिए टिकट की मांग कर रही हैं.

रोहिणी लगा चुकी हैं चंद्रशेखर पर शोषण का आरोप

यहां पर बता दें कि नगीना सांसद चंद्रशेखर रोहिणी घावरी शादी का वादा कर शोषण करने का आरोप लगा चुकी हैं. यह भी सच है कि  रोहिणी घावरी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बीच व्यक्तिगत संबंधों को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है. रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने शादी का वादा कर उनका शोषण किया और बाद में संबंध तोड़ लिए. उन्होंने मामले को अदालत तक ले जाने की बात कही है. चंद्रशेखर ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है और मामले पर अदालत में ही पक्ष रखने की बात कही है.

रोहिण घावरी पहले ही कह चुकी हैं कि चंद्रशेखर एक जाति के नेता हैं और मायावती दलितों की असली नेता हैं. इस बीच उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए वाल्मीकि समाज को पार्टी में राजनीतिक अवसर देने की मांग की है.

यह भी पढ़ें: एक शख्स ने पत्नी के 15 लोगों के साथ बनवाए संबंध; दूसरा निकला उससे भी दरिंदा ! 100 पुरुषों संग सोने के लिए किया मजबूर

यह भी पढ़ें: थाईलैंड की 24 खूबसूरत युवतियों को ब्रिटेन कैसे लाया गया, कहां शुरू हुआ बदनाम ‘धंधा’

यह भी पढ़ें:  Herbal Tea vs Coffee: हर्बल टी या फिर कॉफी! आखिर क्या पीने से लिवर होता है हेल्दी

Tags: home-hero-pos-1up chunav 2027
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिवलिंग पर कब-कब नहीं चढ़ाना चाहिए जल!

September 20, 2026

‘पति पत्नी और पंगा 2’ में दिखेंगी ये स्टार जोड़ियां!

September 20, 2026

कौन हैं आयशा कपूर? जो 17 साल बाद बॉलीवुड में...

September 20, 2026

ईशा कोप्पिकर की प्रेम कहानी है काफी दिलचस्प

September 20, 2026

ग्रामीण इलाकों में कौन सी योजनाएं हैं?

September 20, 2026

irctc अकाउंट में कैसे लॉगिन करें?

September 19, 2026
UP Chunav 2027: क्या मायावती देंगीं चंद्रशेखर की पूर्व कथित गर्लफ्रेंड को टिकट !

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Chunav 2027: क्या मायावती देंगीं चंद्रशेखर की पूर्व कथित गर्लफ्रेंड को टिकट !
UP Chunav 2027: क्या मायावती देंगीं चंद्रशेखर की पूर्व कथित गर्लफ्रेंड को टिकट !
UP Chunav 2027: क्या मायावती देंगीं चंद्रशेखर की पूर्व कथित गर्लफ्रेंड को टिकट !
UP Chunav 2027: क्या मायावती देंगीं चंद्रशेखर की पूर्व कथित गर्लफ्रेंड को टिकट !
UP Chunav 2027: क्या मायावती देंगीं चंद्रशेखर की पूर्व कथित गर्लफ्रेंड को टिकट !