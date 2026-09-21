UP Chunav 2027: क्या मायावती देंगीं चंद्रशेखर की पूर्व कथित गर्लफ्रेंड को टिकट !

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) की तैयारी में जुटी बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर की कथित पूर्व गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी के BSP के करीब जाने की चर्चा है.

पिछले दिनों स्विट्जरलैंड से लौटकर राजनीति में सक्रिय हुईं रोहिणी घावरी ने मायावती की पोस्ट शेयर कर बड़ा दावा किया है. रोहिणी ने लिखा- ‘आदरणीय बहनजी एक मौका कांशीराम साहब के गुरु दीनाभाना वाल्मीकि जी के समाज को दीजिए, परिवारवाद छोड़िए, बसपा की कृपा वही रुकी है.’

वाल्मीकि समाज को टिकट समेत अन्य मांगें रखीं

रोहिणी घावरी ने उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के समक्ष कई मांगें रखी हैं. इनमें वाल्मीकि समाज को टिकट देने के अलावा आरक्षण में वर्गीकरण और सफाई कर्मियों को नियमित करने की मांग भी शामिल है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहिणी घावरी खुद के लिए टिकट की मांग कर रही हैं.

रोहिणी लगा चुकी हैं चंद्रशेखर पर शोषण का आरोप

यहां पर बता दें कि नगीना सांसद चंद्रशेखर रोहिणी घावरी शादी का वादा कर शोषण करने का आरोप लगा चुकी हैं. यह भी सच है कि रोहिणी घावरी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बीच व्यक्तिगत संबंधों को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है. रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने शादी का वादा कर उनका शोषण किया और बाद में संबंध तोड़ लिए. उन्होंने मामले को अदालत तक ले जाने की बात कही है. चंद्रशेखर ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है और मामले पर अदालत में ही पक्ष रखने की बात कही है.

रोहिण घावरी पहले ही कह चुकी हैं कि चंद्रशेखर एक जाति के नेता हैं और मायावती दलितों की असली नेता हैं. इस बीच उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए वाल्मीकि समाज को पार्टी में राजनीतिक अवसर देने की मांग की है.

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