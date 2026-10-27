UP Election 2027: रामपुर मनिहारन में BJP की राह में रोड़ा बनेगी सपा? 2027 के चुनाव में दिलचस्प होगा मुकाबला!

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अब कुछ ही महीने बाकी हैं. पक्ष-विपक्ष पूरा दमखम लगाकर चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है. वहीं उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों पर सबकी नजर है. वहीं उनमे से एक हॉट सीट रामपुर मनिहारन भी मानी जाती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले की रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिज़र्व है. जी हाँ! यह एक रिज़र्व सीट है, यानी यहाँ सिर्फ़ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं. वहीं अब सवाल उठता है कि इस सीट पर किसका कब्जा है बीजेपी या सपा?

किस पार्टी का है दबदबा ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट नंबर 6 है. भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र कुमार निम इस सीट से मौजूदा MLA हैं. साथ ही बता दें कि 2022 के चुनाव में, राष्ट्रीय लोक दल के विवेक कांत ने समाजवादी पार्टी गठबंधन के हिस्से के तौर पर इस सीट से चुनाव लड़ा था. बहुजन समाज पार्टी ने रवींद्र कुमार को और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ओमपाल सिंह को मैदान में उतारा था. बृजपाल सिंह आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) से चुनाव लड़ रहे हैं.

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2022 का रिजल्ट

बता दें कि 2026 में SIR के बाद, रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट पर कुल वोटरों की संख्या 299,402 है. 2024 के लोकसभा चुनाव के समय, इस सीट पर 317,609 वोटर थे. इसका मतलब है कि इस सीट पर लगभग 18,207 वोटर कम हुए. 2027 के विधानसभा चुनाव के चुनावी डायनामिक्स को समझने के लिए, हमें 2022 के विधानसभा नतीजों को देखना होगा. 2022 के विधानसभा चुनाव में रामपुर मनिहारन सीट पर हर पार्टी को कितने वोट मिले?

1. BJP – 89,109

2. RLD-SP गठबंधन – 64,864

3. BSP – 68,516

4. BSP – 4,606

5. कांग्रेस – 1,544

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