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UP Chunav 2027: यूपी चुनाव के लिए क्या है मायावती का प्लान, भतीजे के सहारे पार्टी की नैया होगी पार?

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश कोटे की राज्यसभा की 10 सीटों पर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं. जिसमें बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी. यूपी चुनाव से पहले बीएसपी का क्या प्लान है, आइए जानते हैं?

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 22, 2026 10:19:41 AM IST

यूपी चुनाव के लिए क्या है मायावती का प्लान?
यूपी चुनाव के लिए क्या है मायावती का प्लान?


UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश कोटे की राज्यसभा की 10 सीटों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है. चुनाव आयोग अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकता है. अधिसूचना से लेकर मतगणना तक पूरा प्रोसेस 20 दिन का होगा. हालांकि, इन 10 सीटों में से एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिलने जा रही है. क्योंकि बीएसपी के एक भी विधायक नहीं हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा सबक होगा कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे.

हालांकि, बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अंतर्कलह से गुजर रही है. बीएसपी प्रमुख अपने भतोजे से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं. आकाश आनंद को साइडलाइन करके बीएसपी सुप्रीमो ने अपनी पार्टी को बड़ा संदेश किया है. जिसके मायने निकाले जा रहे हैं कि बीएसपी में परिवार नहीं, मिशन और मूवमेंट चलेगा.

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कांशीराम के मिशन को फिर से जिंदा करेंगी मायावती?

सूत्रों के हवाले जानकारी सामने आ रही है कि ये कार्रवाई सिर्फ आकाश के लिए नहीं, बल्कि पूरे संगठन के लिए है. मायावती नहीं चाहतीं कि पार्टी में वंशवाद की छवि बने. मायावती  कांशीराम के मिशन वाली लाइन को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है. इसके अलावा, अगर बात करें तो बीएसपी का कोर जाटव वोट 2017 के 22 प्रतिशत से 2024 में 9 प्रतिशत पर आ गया है. आकाश युवा दलितों में पकड़ रखते थे. अगर वो सपा, कांग्रेस या आजाद के साथ गए तो 2027 में बीएसपी का बचा-खुचा जनाधार भी खिसक सकता है. मायावती खुद 2027 में फ्रंट पर लड़ेंगी या नया चेहरा लाएंगी. जिसको लेकर पार्टी के अंदर जोरों-शोरों से मंथन चल रहा है.

23 सितंबर को होगी बड़ी बैठक

आकाश के बाद अब मायावती अपने दूसरे उत्तराधिकारी के तौर पर किसी नए चेहरे को आगे ला सकती हैं या खुद फ्रंट पर रहकर 2027 की लड़ाई लड़ेंगी. एक धड़ा कह रहा है कि ये खुद को असुरक्षित करने वाला दांव है. इस बीच, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीएसपी में बड़ी हलचल हो रही है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल यानी बुधवार (23 सितंबर, 2026) को लखनऊ में महा बैठक बुलाई. जिसको लेकर सभी जिलाध्यक्षों को पत्र भेजकर अनिवार्य रूप से हाजिर होने का आदेश जारी किया गया है.

किन 4 बड़े निर्णय पर मुहर लग सकती है?

बैठक में 4 बड़े निर्णय पर मुहर लग सकती है. जिनमें पहला यह है कि 100 से ज्यादा सीटों पर नामों पर मुहर लग सकती है और बाकी से तैयारी की रिपोर्ट मांगी जा सकती है. इसके अलावा, ये भी चर्चा होगी कि बीएसपी किस एजेंडे के तहत चुनाव लड़ेगी. दलित-पिछड़ा-मुस्लिम समीकरण पर नया नैरेटिव सेट होगा. इसके अलावा, ईशान की वापसी पर भी मंथन हो सकता है. आकाश के आउट होने के बाद भतीजे ईशान आनंद को फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. सूत्रों के अनुसार, 2 खाली सेक्टर प्रभारी में से एक पद ईशान को मिलेगा. बताया जा रहा है कि आनंद कुमार की मौजूदगी में इसका एलान हो सकता है.

13 सितंबर को सभी सेक्टरों को भंग कर दिया गया है. अब सिर्फ 3 सेक्टर हैं. एक मायावती के पास – उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बाकी 2 नाम कल यानी 23 सितंबर को फाइनल होंगे. मायावती ने 2027 के लिए परिवार को एकजुट कर फुल एक्शन मोड ऑन कर दिया है.

राज्यसभा चुनाव में बीएसपी को नहीं मिलेगी एक भी सीट

उत्तर प्रदेश कोटे की राज्यसभा की 10 सीटों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है. चुनाव आयोग अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकता है. अधिसूचना से लेकर मतगणना तक पूरा प्रोसेस 20 दिन का होगा. इन 10 सीटों में से बीजेपी को 8 और सपा को 2 सीटें मिलने की संभावना है.

बीजेपी की 8 सीटें – पूर्व DGP बृजलाल, सीमा द्विवेदी, नीरज शेखर, गीता शाक्य, हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, बी.एल. वर्मा और डॉ. दिनेश शर्मा, हालांकि दिनेश शर्मा अंडमान-निकोबार के LG बनने के बाद इस्तीफा दे चुके हैं.

सपा की 1 सीट – राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव

बसपा की 1 सीट – रामजी गौतम

रामजी गौतम का कार्यकाल खत्म होने के बाद बसपा विधानसभा में पहले से ही शून्य है और अब राज्यसभा में भी उसका खाता बंद हो जाएगा. विधानसभा में 403 में से 6 विधायकों के निधन के बाद अब 397 विधायक वोट करेंगे. एक सीट जीतने का कोटा 37 वोट है.

सपा (101 विधायक) – 2 सीट पक्की जीत रही है, कांग्रेस के 2 विधायक मिले तो 9 वोट एक्स्ट्रा.

BJP + NDA (292 वोट) -BJP के 256 + सहयोगी 33 = 289, 3 निर्दलीय और राजा भैया के 2 विधायकों के साथ 294, सुभासपा के 2 विधायकों को हटाकर 292 वोट. 7 सीटें पक्की, 33 वोट एक्स्ट्रा. 10 में से 7 सीट बीजेपी और 2 सीट सपा की पक्की मानी जा रही हैं. 10वीं सीट पर बीजेपी का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है.

Tags: home-hero-pos-3Mayawatiup chunav 2027
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