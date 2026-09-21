UP Chunav 2027: आजम, अतीक और मुख्तार…नए पोस्टर से गरमाई यूपी की सियासत, किसने किया अखिलेश यादव पर हमला?

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल होने वाले हैं. लेकिन सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गए हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश में पोस्टर राजनीति शुरू हो गई है. अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है. आजम खान जेल में हैं. लेकिन अभी भी इन तीनों नेताओं का डर दिखाकर वोट लेने की कोशिश कर रही है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई ऐसे पोस्टर देखे गए हैं. जिसमें समाजवादी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निशाना बनाया गया है. इन पोस्टरों में लिखा है कि ‘आजम, अतीक और मुख्तार यही चलाते थे सरकार’.

इन पोस्टरों से ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में माफियाओं का राज़ चलता था.

एक बार फिर गरमाया माफिया का मुद्दा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर माफिया का मुद्दा जोर पकड़ रहा है. लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इन्हीं 3 नेताओं का नाम लेकर समाजवादी प्रमुख पर सवाल उठाए थे. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ-साथ राज्य के कई अन्य जगहों पर भी ये पोस्टर देखने को मिले हैं. इनमें से कुछ पर नारा लिका है कि ‘अखिलेश का माफिया, माफिया का अखिलेश’. हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन पोस्टरों को किसने लगाया है.

यूपी में पोस्टर वॉर – सपा पर बड़ा हमला लखनऊ, उन्नाव, इटावा, सीतापुर, बरेली, मेरठ, आजमगढ़ और गाजीपुर समेत कई जिलों में सपा के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में अतीक अहमद, आजम खान और मुख्तार अंसारी की तस्वीरों के साथ लिखा है – आजम, अतीक और मुख्तार ही चलाते थे सरकार ‘ और ‘अखिलेश… pic.twitter.com/l9SGpyPKXA — Arjun Chaudharyy (@Arjun5chaudhary) September 21, 2026







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लोकसभा चुनाव के दौरान भी गूंजे थे ये नाम

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है. अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खास तौर पर इन्हीं 3 नेताओं का नाम लिया था. जिसमें कहा गया था कि अखिलेश यादव के तीन करीबी साथी हैं. आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी. इनमें से 2 चले गए हैं और एक बचा है. उत्तर प्रदेश में समाजवादगी पार्टी के सफाए की मुख्य वजह यही लोग हैं.

इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा था कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों और माफिया की जननी है. समाजवादी के बारे में एक मशहूर नारा था, अगर किसी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है तो उसके अंदर कोई गुंडा बैठा है. 2017 से पहले अखिलेश यादव के शासनकाल में अपराधियो को सरकारी संरक्षण मिलता था. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का भी आरोप लगाया था.

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