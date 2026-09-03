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UP Chunav 2027: नोएडा का दौरा करने पर यूपी के किन 3 सीएम की गई कुर्सी? सीएम योगी ने तोड़ा मिथक, किसने किया परहेज

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश की राजनीति में नोएडा को ‘मनहूस’ माना जाता है. क्योंकि नोएडा का दौरा करते हुए वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी और मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी. इस मिथक के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ने नोएडा का दौरान करने से परहेज किया.

By: Sohail Rahman | Published: September 3, 2026 10:06:06 PM IST

उत्तर प्रदेश की राजनीति में नोएडा का दौरा क्यों माना जाता है मनहूस?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में नोएडा का दौरा क्यों माना जाता है मनहूस?


UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2027) काफी नजदीक है. इस बीच आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा ऐसा किस्सा सुनाएंगे. जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे और कहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है? लेकिन हम आपको इस किस्से से जुड़े 2 उदाहरण देंगे. जो इसे साबित करते हैं. वो किस्सा है नोएडा से जुड़ा हुआ. उत्तर प्रदेश की सत्ता चाहने वाले नेताओं के लिए नोएडा को ‘मनहूस’ माना जाता है. उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसी ही बात कही जाती रही है. खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी की बार यह बात कही हैं.

लेकिन इस मिथक को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया. सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए दिसंबर 2017 और नवंबर 2021 में नोएडा का दौरा किया था.

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सीएम योगी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कई बार किया नोएडा का दौरा

कई लोगों का मानना ​​था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के मन में नोएडा से जुड़ी यह अंधविश्वास वाली बात आएगी. लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कई बार नोएडा का दौरा किया. उत्तर प्रदेश की राजनीति में ‘नोएडा जिंक्स’ (नोएडा का मनहूस साया) की बात तब चर्चा में आई जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को 1988 में इस्तीफा देना पड़ा था. उन्होंने गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा (न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी) का दौरा किया था और उसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा.

वीर बहादुर सिंह के बाद मुख्यमंत्री बने नारायण दत्त तिवारी 1989 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हो गए. उन्होंने भी मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा का दौरा किया था. नोएडा से जुड़ी इन दो हारों का असर बाद के यूपी मुख्यमंत्रियों पर भी पड़ा और वे सभी नोएडा जाने से बचते रहे.

यह भी पढ़ें – UP Chunav 2027: मायावती के गढ़ में बीजेपी ने कैसे लगाई सेंध, लगातार 2 बार से कैसे मिल रही जीत?

किन मुख्यमंत्रियों ने नोएडा जाने से किया परहेज

इन 2 मुख्यमंत्रियों से सत्ता छीनने के बाद बाद के मुख्यमंत्रियों ने नोएडा दौरे से पहले किया. इस लिस्ट में बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है. जिसमें अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव और बीजेपी के कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा का दौरा नहीं किया. असल में, राजनाथ सिंह ने 2001 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली-नोएडा-दिल्ली (DND) फ्लाईओवर का उद्घाटन नोएडा से नहीं, बल्कि दिल्ली से किया था.

अखिलेश यादव ने 2013 में नोएडा में हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) समिट में हिस्सा नहीं लिया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुख्य अतिथि थे. इससे पहले 2012 में अखिलेश यादव ने लखनऊ से ही यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जबकि 165 किलोमीटर लंबा यह हाईवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है और लखनऊ से लगभग 350 किलोमीटर दूर है.

मायावती की भी गई कुर्सी

2012 में मायावती के सत्ता से हटने के बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे. दिलचस्प बात यह है कि 2011 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने ‘नोएडा जिंक्स’ (नोएडा जाने से जुड़ी मनहूसियत की धारणा) की परवाह किए बिना दलित स्मारक स्थल का उद्घाटन करने के लिए नोएडा का दौरा किया था.

यह भी पढ़ें – UP Chunav 2027: कौन हैं गुड्डू पंडित? जो पहले बसपा फिर सपा के टिकट पर बने विधायक, ड्राइवर से बाहुबली नेता बनने तक का सफर

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