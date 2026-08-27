Home > उत्तर प्रदेश > UP Chunav 2027: नोएडा विधानसभा सीट कब अस्तित्व में आया, बीजेपी को लगातार कैसे मिल रही जीत, कौन-कौन से नेताओं ने अब तक जीता चुनाव?

UP Chunav 2027: नोएडा विधानसभा सीट कब अस्तित्व में आया, बीजेपी को लगातार कैसे मिल रही जीत, कौन-कौन से नेताओं ने अब तक जीता चुनाव?

UP Chunav 2027: नोएडा विधानसभा सीट का गठन 2012 में हुआ था. जब से लेकर अब तक बीजेपी ने जीत दर्ज की है. बीजेपी के टिकट पर पहली बार विधायक बने महेश शर्मा आगे चलकर केंद्र में मंत्री बन गए तो विमला बाथम शर्मा आगे चलकर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बन गईं. इसलिए नोएडा एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई.

By: Sohail Rahman | Published: August 27, 2026 5:11:56 PM IST

कब अस्तित्व में आया नोएडा विधानसभा सीट?
कब अस्तित्व में आया नोएडा विधानसभा सीट?


UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2027) को लेकर अभी से ही सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है. इसी क्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश की अलग-अलग विधानसभा सीट के बारे में बताते हैं. इस क्रम में आज हम नोएडा विधानसभा सीट की बात करेंगे. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस विधानसभा सीट का गठन कब हुआ था. तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की लगातार जीत होती आई. साल 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के महेश शर्मा चुनाव जीतकर विधायक बने थे.

उन्होंने बसपा प्रत्याशी ओम दत्त शर्मा को चुनाव हराया था. इसके बाद इस सीट से 2012 में भाजपा के विधायक रहे महेश शर्मा ने 2014 लोकसभा का चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गए. इसके बाद से यह सीट खाली हो गई.

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उपचुनाव में भी बीजेपी की हुई जीत

इस सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी विमला बाथम शर्मा ने सपा की काजल शर्मा को पराजित कर विधायक बनीं. वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा के पंकज सिंह ने जीत दर्ज की. वर्तमान में इस संसदीय क्षेत्र से महेश शर्मा सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं. इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पंकज सिंह ने जीत हासिल की है.

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‘कितने वोटर्स हैं?

नोएडा विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 5,23,86,5 है जिनमें 3,01,375 पुरुष वोटर्स और 2,22,440 महिला वोटर्स हैं. नोएडा विधानसभा क्षेत्र में राजपूत, ब्राह्मण और गुर्जर वोटर्स की अधिक आबादी है. वहीं 9 फीसदी के आसपास एससी आबादी है.

पिछले चुनाव में पंकज सिंह ने किसे हराया था?

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार पंकज सिंह ने समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी को 1,04,016 वोटों के भारी अंतर से हराया था. वोटों के अंतर के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज ने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी को 1,04,016 वोटों के भारी अंतर से हराया.

नोएडा कैसे बना हाई प्रोफाइल सीट?

नोएडा हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी हो गई क्योंकि सबसे पहले यहां से जीतकर महेश शर्मा विधायक बने. फिर 2014 में सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय संस्कृति, पर्यटक और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बने थे. इसके बाद उपचुनाव में विमला बाथम शर्मा ने जीत हासिल की और आगे चलकर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बन गईं. इसलिए नोएडा को एक हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है.

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Tags: up chunav 2027UP Election 2027
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