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UP Chunav 2027: बुआ के सामने फिर झुका ‘आकाश’, लगाई मायावती से BSP में वापसी की गुहार

UP Chunav 2027: आकाश आनंद ने बुआ मायावती से बहुजन समाज पार्टी में वापस लेने की गुहार लगाई है.

By: JP Yadav | Last Updated: October 2, 2026 2:31:39 PM IST

UP Chunav 2027: बुआ के सामने फिर झुका 'आकाश', लगाई मायावती से BSP में वापसी की गुहार
UP Chunav 2027: बुआ के सामने फिर झुका 'आकाश', लगाई मायावती से BSP में वापसी की गुहार


UP Chunav 2027:  उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है. यूपी की 12 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव ने राजनीतिक गहमागहमी बढ़ा दी है.  इस बीच यूपी चुनाव में शून्य पर सिमटने वाली बहुजन समाज पार्टी में अलग ही तरह की राजनीति चल रही है. खासतौर से आकाश आनंद को लेकर बहुजन समाज पार्टी में असमंजस नजर आ रहा है. ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के मुताबिक, बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित भतीजे आकाश आनंद ने बुआ मायावती से माफी मांगी है. इसके साथ ही उन्होंने BSP में वापसी की गुहार भी लगाई है.

क्या लिखा है X पोस्ट में

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परम आदरणीय बहन जी,

आप मेरी राजनीतिक गुरु हैं, मेरी प्रेरणा हैं, और मेरी बुआ मां भी हैं.

राजनीति में मैंने जो कुछ सीखा, वो आप से ही सीखा, जो कुछ किया, आपके मार्गदर्शन में किया. इसलिए आज अपनी बात सीधे आपके सामने और पूरे बहुजन समाज के सामने रखना चाहता हूं.

पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में मेरे बारे में कई तरह की ख़बरें और अफ़वाहें चल रही हैं. मैं साफ़ कर देना चाहता हूं. मैं किसी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जा रहा. ना आज, ना कभी. BSP मेरे लिए सिर्फ़ एक पार्टी नहीं, मेरा परिवार है. 

श्री अशोक सिद्धार्थ जी को पार्टी से निकालने और उनके संन्यास का आपका फ़ैसला पूरी तरह उचित है, और मैं उस फ़ैसले के साथ खड़ा हूं. रिश्ते अपनी जगह हैं, पर मिशन उनसे बड़ा है. व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों से ऊपर पार्टी और आंदोलन का हित रखना मेरी ज़िम्मेदारी है.

उस समय मैंने ख़ुद को सोशल मीडिया से दूर कर लिया था, इसलिए आपके उस पोस्ट को रिपोस्ट नहीं कर पाया. मेरी उस चुप्पी को ग़लत समझा गया, और अफ़वाहों को जगह मिली. अगर इससे आपको ठेस पहुंची है, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं.

मैं सिर्फ़ आपके नेतृत्व में फिर से पार्टी और मिशन की सेवा का अवसर चाहता हूं. विश्वास शब्दों से नहीं, काम से बनता है, और मैं उसे अपने आचरण और अपनी मेहनत से साबित करूंगा.

बाबा साहेब का मिशन, मान्यवर साहेब का रास्ता, और आपका नेतृत्व. यही मेरी राजनीति है.

जय भीम.  
जय बसपा.

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