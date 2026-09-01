UP Chunav 2027: इसौली सीट पर मुलायम का फॉर्मूला 20 साल से हिट, 2017 में मोदी लहर भी रही नाकाम

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश की इसौली विधानसभा सीट पिछले कई दशकों से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है. इस सीट पर कांग्रेस, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य दलों ने भी बाजी मारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने अधिक जीत हासिल की है. पिछले करीब 2 दशक से यह सपा के गढ़ में शामिल मानी जाती है.बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि श्रीपति मिश्र ने इसौली विधानसभा सीट से ही चुनाव जीतकर विधायक बने और 19 जुलाई 1982 से 2 अगस्त 1984 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे.

पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यहां का दौरा करके अपने समर्थकों में ऐसा जोश भरा कि सुल्तानपुर की यह सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ बन गई. दरअसल, मुलायम सिंह यादव ने इस सीट पर ‘मुस्लिम- यादव’ (MY) समीकरण को कुछ इस तरह बना दिया कि यह सपा का गढ़ बन गया. भारतीय जनता पार्टी की 2017 की प्रचंड ‘मोदी लहर’ भी इसे हिला नहीं सकी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने यहां से आसानी से जीत हासिल की. वर्ष 2002 से लेकर 2022 तक यानी 2 दशक तक इसौली की जनता ने लगातार 5 विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की साइकिल और उसके प्रत्याशियों पर ही भरोसा जताया है.

2022 में 300 से भी कम वोटों से जीती सपा

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में इसौली सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला. सपा से मोहम्मद ताहिर खान ने सिर्फ 269 वोट से भाजपा के ओम प्रकाश पांडे ‘बजरंगी’ को चुनाव हरा दिया.

क्या है जातीय गणित?

इसौली में चंद्रभद्र सिंह ‘सोनू’ और उनके भाई यशभद्र सिंह ‘मोनू’ का खासा प्रभाव है. दोनों यहां से सांसद और विधायक भी रह चुके हैं. सोनू सिंह ने खुद 2002 और 2007 में सपा के टिकट पर जीत हासिल की. सोनू सिंह के पिता इन्द्रभद्र सिंह भी इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं.

राजनीति के जानकारों की मानें तो बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक कैडर वोट अगर पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ है तो सपा को इसका सीधा फायदा मिलता है. दरअसल, सवर्ण और पिछड़ा वोट बंट नहीं पाता. इस दौरान अगर दलित वोट भाजपा या सपा की ओर शिफ्ट होता है, तो समीकरण तुरंत बदल जाते हैं. सपा की जीत की एक बड़ी वजह है- MY समीकरण. इसौली सीट पर सपा अपने ‘MY’ समीकरण को बचाए रखने में सफल रहती है और जीत हासिल कर लेती है.

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