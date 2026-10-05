Home > उत्तर प्रदेश > UP Chunav 2027: मायावती का अहम फैसला! आकाश आनंद की फिर हुई BSP में वापसी; लेकिन साथ ही बुआ ने क्या दी भतीजे को चेतावनी?

UP Chunav 2027: मायावती का अहम फैसला! आकाश आनंद की फिर हुई BSP में वापसी; लेकिन साथ ही बुआ ने क्या दी भतीजे को चेतावनी?

Akash Anand Comeback: मायावती ने सोमवार को अहम फैसला लेते हुए भतीजे आकाश आनंद को फिर से BSP में शामिल कर लिया है. लेकिन इसके साथ बुआ ने अपने भतीजे को एक चेतावनी भी दी है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी खबर.

By: Shristi S | Published: October 5, 2026 8:40:27 PM IST

मायावती का अहम फैसला! आकाश आनंद की फिर हुई BSP में वापसी
मायावती का अहम फैसला! आकाश आनंद की फिर हुई BSP में वापसी


Akash Anand BSP Return: बहुजन समाज पार्टी (BSP) में एक बार फिर परिवार और संगठन के रिश्तों को लेकर सोमवार 5 अक्टूबर 2026 को बड़ा सियासी मोड़ आया है. पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दोबारा संगठन की अहम जिम्मेदारी सौंप दी है. आकाश आनंद की पार्टी में वापसी ऐसे वक्त हुई ही, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027  की तैयारियां तेज हो रही हैं. मायावती के इस फैसले को सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर रिश्तों और नेतृत्व के समीकरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

आकाश आनंद को फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी

मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आकाश आनंद को फिर से BSP का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है. उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य बहुजन समाज के हितों को प्राथमिकता देना है और आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन लगातार तैयारी कर रहा है. मायावती ने यह भी साफ किया कि पार्टी में अनुशासन उनके लिए सर्वोपरि है. इसी वजह से अतीत में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी कड़े फैसले लेने में हिचक नहीं दिखाई.

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भतीजे के साथ रिश्ते पर भी दिया संदेश

मायावती ने आकाश आनंद के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व सामान्य तौर पर पार्टी में ठीक रहा है, लेकिन हाल के घटनाक्रम के चलते संगठन में बदलाव करना पड़ा था. इसी दौरान आकाश आनंद के ससुर और पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास लिया. 

मायावती के मुताबिक, इसके बाद आकाश आनंद के काम करने के तरीके में भी बदलाव देखने को मिला. ऐसे में पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग थी कि आकाश को उनकी पुरानी जिम्मेदारियों के साथ दोबारा काम करने का अवसर दिया जाए.

पिता और भाई ने भी जताई सहमति

इस फैसले में आकाश आनंद के पिता और मायावती के भाई आनंद कुमार तथा उनके छोटे भाई ईशान आनंद की सहमति का भी जिक्र किया गया है. ईशान आनंद ने कथित तौर पर यह भरोसा दिलाया कि पद मिले या न मिले, वह मायावती के निर्देशों के मुताबिक पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी से काम करते रहेंगे. 

वापसी के साथ मायावती ने भतीजे को क्या दी चेतावनी?

मायावती ने आकाश आनंद को पुरानी जिम्मेदारी लौटाते हुए उम्मीद जताई कि अब संगठन में स्थिरता बनी रहेगी और बार-बार बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, उन्होंने एक अहम शर्त भी सामने रखी है. 

मायावती के मुताबिक, आगे सब कुछ काफी हद तक आकाश आनंद के व्यवहार और काम करने के तरीके पर निर्भर करेगा. यानी भतीजे को एक और मौका तो मिला है, लेकिन इस वापसी के साथ बुआ ने यह संकेत भी दे दिया कि पार्टी में जिम्मेदारी के साथ अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा.

Tags: Akash AnandbspMayawati
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