UP Chunav 2027: मायावती का अहम फैसला! आकाश आनंद की फिर हुई BSP में वापसी; लेकिन साथ ही बुआ ने क्या दी भतीजे को चेतावनी?

Akash Anand BSP Return: बहुजन समाज पार्टी (BSP) में एक बार फिर परिवार और संगठन के रिश्तों को लेकर सोमवार 5 अक्टूबर 2026 को बड़ा सियासी मोड़ आया है. पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दोबारा संगठन की अहम जिम्मेदारी सौंप दी है. आकाश आनंद की पार्टी में वापसी ऐसे वक्त हुई ही, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो रही हैं. मायावती के इस फैसले को सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर रिश्तों और नेतृत्व के समीकरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

आकाश आनंद को फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी

मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आकाश आनंद को फिर से BSP का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है. उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य बहुजन समाज के हितों को प्राथमिकता देना है और आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन लगातार तैयारी कर रहा है. मायावती ने यह भी साफ किया कि पार्टी में अनुशासन उनके लिए सर्वोपरि है. इसी वजह से अतीत में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी कड़े फैसले लेने में हिचक नहीं दिखाई.

भतीजे के साथ रिश्ते पर भी दिया संदेश

मायावती ने आकाश आनंद के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व सामान्य तौर पर पार्टी में ठीक रहा है, लेकिन हाल के घटनाक्रम के चलते संगठन में बदलाव करना पड़ा था. इसी दौरान आकाश आनंद के ससुर और पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास लिया.

मायावती के मुताबिक, इसके बाद आकाश आनंद के काम करने के तरीके में भी बदलाव देखने को मिला. ऐसे में पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग थी कि आकाश को उनकी पुरानी जिम्मेदारियों के साथ दोबारा काम करने का अवसर दिया जाए.

1. जैसाकि सर्वविदित है कि परमूपज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर व उनके परम अनुयायी मान्यवर श्री कांशीराम जी की देश भर में बहुजन-हित हेतु ज़बरदस्त त्याग-तपस्या, आजीवन कड़ा संघर्ष व उनके उच्च आदर्श हमेशा ही प्रेरणा के स्त्रोत रहे हैं, जिस पर चलकर ही बी.एस.पी. ने देश की राजनीति में अभूतपूर्व सफलतायें अर्जित की हैं और अब ख़ासकर आगामी यूपी विधानसभा आमचुनाव को लेकर सर्वसमाज के साथ उत्साहपूर्ण ज़बरदस्त तैयारी भी की जा रही है। 2. यहाँ यह भी कहना हैं कि मेरा निजी नहीं बल्कि पूरा ’बहुजन समाज’ ही मेरा विराट परिवार है और उनका हित व कल्याण मेरे लिये सर्वोपरि है और हमेशा ही रहेगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुये व ख़ासकर पार्टी में अनुशासन बनाये रखने के लिये ही मेरे द्वारा पिछले कुछ दिनों में, अनेकों सख़्त फैसले भी लिये गये हैं और इसको लेकर मेरे अपने भाई-बहन व उनके परिवार के लोग कभी भी अपवाद नहीं रहे हैं, जो कि जग-ज़ाहिर है। 3. वैसे तो श्री आकाश आनन्द का व्यक्तित्व पार्टी में काफी हद तक ठीक ही रहा है, लेकिन इनको लेकर पिछले दिनों कुछ ऐसे कारण भी रहें हैं जिसकी वजह से पार्टी संगठन में कई बार कुछ ज़रूरी परिवर्तन भी करने पड़े हैं और फिर अन्ततः श्री आकाश आनन्द के ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से संन्यास लेने के लिए मजबूर भी होना पड़ा है। * जिसके बाद से श्री आकाश आनन्द के व्यक्तित्व व कार्यशैली आदि में काफी कुछ बदलाव भी लोग देख रहे हैं, जिसका ख़ास प्रमाण पार्टी में वापिसी हेतु अभी हाल ही में सोशल मीडिया ’एक्स’ पर किया गया उनका एक पोस्ट भी है, जिसकी काफी चर्चा भी है। 4. इसको लेकर पार्टी के अधिकांशः लोगों का यही कहना है कि श्री आकाश आनन्द के अनुरोध को स्वीकार करते हुये उनकी पूर्व की दी गई ज़िम्मेवारियों के साथ इनको पार्टी में पुनः कार्य करने का मौक़ा दिया जाये, जिसके लिए इनके पिता के साथ-साथ इनके छोटे भाई श्री ईशान आनन्द ने भी अपनी सहमति जताई है। वास्तव में श्री ईशान आनन्द ने तो अपनी मिशनरी भावना प्रदर्शित करते हुये यह भी कहा है कि वे बिना किसी पद के ही पार्टी में मा. बहनजी के दिशा-निर्देशन में जो भी उनको कार्य सौंपे जायेंगे तो उसे वे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से ज़रूर निभायेंगे। 5. ऐसे में अब पार्टी काफी सोच-विचार करने के बाद पार्टी व मूवमेन्ट के हित में श्री आकाश आनन्द को पुनः बी.एस.पी. का राष्ट्रीय संयोजक (नेशनल कन्वेनर) बनाकर इनको फिर से पार्टी में कार्य करने का मौक़ा दे रही है। उम्मीद है कि श्री अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति सेे संन्यास लेने के बाद से अब पार्टी में सब कुछ ठीक व सुचारू ढंग से चलेगा और पार्टी संगठन में भी बार-बार परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, हालाँकि यह काफी कुछ श्री आकाश आनन्द के ऊपर भी निर्भर करेगा। 6. इन्ही कुछ ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं पार्टी व मूवमेन्ट के हित में आज लिये गये इस फैसले के साथ ही श्री आकाश आनन्द के राजनैतिक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही इनको (श्री आकाश आनन्द) व इनके छोटे भाई श्री ईशान आनन्द को तथा इनके पिता श्री आनन्द कुमार को भी अपना बहुत-बहुत प्यार व आशीर्वाद देती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि पिछले दिनों हर परिस्थिति में मेरा साथ निभाने के लिए ख़ासकर ’बहुजन समाज’ के सभी लोगों का व अपने सभी शुभचिन्तकों आदि का भी मैं पूरे तहेदिल से व सम्मान के साथ उनका आभार भी प्रकट करती हूँ। — Mayawati (@Mayawati) October 5, 2026

पिता और भाई ने भी जताई सहमति

इस फैसले में आकाश आनंद के पिता और मायावती के भाई आनंद कुमार तथा उनके छोटे भाई ईशान आनंद की सहमति का भी जिक्र किया गया है. ईशान आनंद ने कथित तौर पर यह भरोसा दिलाया कि पद मिले या न मिले, वह मायावती के निर्देशों के मुताबिक पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी से काम करते रहेंगे.

वापसी के साथ मायावती ने भतीजे को क्या दी चेतावनी?

मायावती ने आकाश आनंद को पुरानी जिम्मेदारी लौटाते हुए उम्मीद जताई कि अब संगठन में स्थिरता बनी रहेगी और बार-बार बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, उन्होंने एक अहम शर्त भी सामने रखी है.

मायावती के मुताबिक, आगे सब कुछ काफी हद तक आकाश आनंद के व्यवहार और काम करने के तरीके पर निर्भर करेगा. यानी भतीजे को एक और मौका तो मिला है, लेकिन इस वापसी के साथ बुआ ने यह संकेत भी दे दिया कि पार्टी में जिम्मेदारी के साथ अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा.