Home > उत्तर प्रदेश > UP Chunav 2027: यूपी की इस सीट पर 3 दशक से नहीं चली अखिलेश की ‘साइकिल’ मायावती का ‘हाथी ‘भी हर बार हुआ है पस्त!

UP Chunav 2027: यूपी की इस सीट पर 3 दशक से नहीं चली अखिलेश की ‘साइकिल’ मायावती का ‘हाथी ‘भी हर बार हुआ है पस्त!

Khair Assembly seat Interesting facts: खैर विधानसभा (71) सीट पर आगामी 2027 के चुनावी रण में भाजपा, सपा, और बसपा के प्रत्याशी आमने-सामने होंगे, तो मुकाबला दिलचस्प होंगे.

By: JP Yadav | Published: August 17, 2026 11:48:40 AM IST

UP Chunav 2027: यूपी की इस सीट पर 3 दशक से नहीं चली अखिलेश की 'साइकिल' मायावती का 'हाथी 'भी हर बार हुआ है पस्त!
UP Chunav 2027: यूपी की इस सीट पर 3 दशक से नहीं चली अखिलेश की 'साइकिल' मायावती का 'हाथी 'भी हर बार हुआ है पस्त!


UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) की तैयारी में सारे राजनीतिक दल जुट गए हैं. राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि इस बार का चुनाव करीबी होने वाला है. इसका मतलब सारे राजनीतिक दल चुनाव में अच्छी जोरआजमाइश करते नजर आएंगे. पॉलिटिकल किस्से की कड़ी में इस बार हम जानेंगे अलीगढ़ जिले में स्थित खैर विधानसभा के बारे में. यहां पर समाजवादी पार्टी 3 दशक के दौरान कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई है वहीं, बहुजन समाज पार्टी करीब 25 साल से इस सीट पर कब्जा नहीं जमा पाई है. 

2002 में BSP ने हासिल की थी जीत

खैर विधानसभा सीट पर 1985 में लोकदल और 1989 में जनता दल ने जीत हालिस की. इसके बाद पिछले 3 दशक से समाजवादी पार्टी को इस सीट पर जीत की दरकार है. कुछ ऐसा ही हाल बहुजन समाज पार्टी का है. BSP ने करीब ढाई दशक पहले यहां जीत हासिल की थी. BSP ने यूपी विधानसभा चुनाव 2026 में इस सीट पर जीत हासिल की थी, जब BSP प्रत्याशी प्रमोद गॉड ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया था, लेकिन अगले ही चुनाव में भाजपा ने फिर यह सीट अपने खाते में कर ली. 

You Might Be Interested In

जाट उम्मीदवारों का रहा है वर्चस्व 

आजादी के बाद से ही खैर विधानसभा सीट पर जाट उम्मीदवारों का वर्चस्व रहा है. 1967, 1974 और 1980 में हुए चुनाव में खैर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली. वर्ष 1985 में हुए चुनाव में लोकदल और फिर 4 साल बाद 1989 में जनता दल के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की. हैरत की बात यह है कि रामलहर के चलते भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 1991 के चुनाव में पहली बार जीत हासिल की. भाजपा के  उम्मीदवार चौधरी महेंद्र सिंह ने पहली बार इस सीट पर जीत का परचम लहराया. अगली बार यानी 1993 में हुए चुनाव में यह सीट जनता दल के पास चली गई.

RLD को भी मिल चुकी है जीत

वर्ष 1996 में भाजपा ने चौधरी चरण सिंह की बेटी ज्ञानवती को उम्मीदवार बनाया और वह आसानी से जीत गईं. अगली बार यानी 2002 में जाट उम्मीदवारों पर हावी होते हुए बहुजन समाज पार्टी के  प्रमोद गौड़ जीते. ब्राह्मण-दलित समीकरण से बसपा को जीत हासिल हई. फिर 2007 में रालोद ने यह सीट अपने खाते में की. इसके बाद यानी 2008 के परिसीमन में खैर सीट सुरक्षित हो गई. वर्ष 2012 के चुनाव में भी रालोद ने सीट जीती. 2017 में भाजपा ने जीत हासिल की फिर 2022 में भी यहां से भाजपा उम्मीदवार ही जीता.  

Tags: up chunav 2027
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं?

August 16, 2026

घर के शीशे साफ करने के आसान तरीके

August 16, 2026

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

August 16, 2026

हरी सब्जियां खाने के फायदे

August 16, 2026

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

कौन थीं अनन्या राज?

August 16, 2026
UP Chunav 2027: यूपी की इस सीट पर 3 दशक से नहीं चली अखिलेश की ‘साइकिल’ मायावती का ‘हाथी ‘भी हर बार हुआ है पस्त!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Chunav 2027: यूपी की इस सीट पर 3 दशक से नहीं चली अखिलेश की ‘साइकिल’ मायावती का ‘हाथी ‘भी हर बार हुआ है पस्त!
UP Chunav 2027: यूपी की इस सीट पर 3 दशक से नहीं चली अखिलेश की ‘साइकिल’ मायावती का ‘हाथी ‘भी हर बार हुआ है पस्त!
UP Chunav 2027: यूपी की इस सीट पर 3 दशक से नहीं चली अखिलेश की ‘साइकिल’ मायावती का ‘हाथी ‘भी हर बार हुआ है पस्त!
UP Chunav 2027: यूपी की इस सीट पर 3 दशक से नहीं चली अखिलेश की ‘साइकिल’ मायावती का ‘हाथी ‘भी हर बार हुआ है पस्त!