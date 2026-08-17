UP Chunav 2027: यूपी की इस सीट पर 3 दशक से नहीं चली अखिलेश की ‘साइकिल’ मायावती का ‘हाथी ‘भी हर बार हुआ है पस्त!

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) की तैयारी में सारे राजनीतिक दल जुट गए हैं. राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि इस बार का चुनाव करीबी होने वाला है. इसका मतलब सारे राजनीतिक दल चुनाव में अच्छी जोरआजमाइश करते नजर आएंगे. पॉलिटिकल किस्से की कड़ी में इस बार हम जानेंगे अलीगढ़ जिले में स्थित खैर विधानसभा के बारे में. यहां पर समाजवादी पार्टी 3 दशक के दौरान कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई है वहीं, बहुजन समाज पार्टी करीब 25 साल से इस सीट पर कब्जा नहीं जमा पाई है.

2002 में BSP ने हासिल की थी जीत

खैर विधानसभा सीट पर 1985 में लोकदल और 1989 में जनता दल ने जीत हालिस की. इसके बाद पिछले 3 दशक से समाजवादी पार्टी को इस सीट पर जीत की दरकार है. कुछ ऐसा ही हाल बहुजन समाज पार्टी का है. BSP ने करीब ढाई दशक पहले यहां जीत हासिल की थी. BSP ने यूपी विधानसभा चुनाव 2026 में इस सीट पर जीत हासिल की थी, जब BSP प्रत्याशी प्रमोद गॉड ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया था, लेकिन अगले ही चुनाव में भाजपा ने फिर यह सीट अपने खाते में कर ली.

जाट उम्मीदवारों का रहा है वर्चस्व

आजादी के बाद से ही खैर विधानसभा सीट पर जाट उम्मीदवारों का वर्चस्व रहा है. 1967, 1974 और 1980 में हुए चुनाव में खैर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली. वर्ष 1985 में हुए चुनाव में लोकदल और फिर 4 साल बाद 1989 में जनता दल के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की. हैरत की बात यह है कि रामलहर के चलते भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 1991 के चुनाव में पहली बार जीत हासिल की. भाजपा के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र सिंह ने पहली बार इस सीट पर जीत का परचम लहराया. अगली बार यानी 1993 में हुए चुनाव में यह सीट जनता दल के पास चली गई.

RLD को भी मिल चुकी है जीत

वर्ष 1996 में भाजपा ने चौधरी चरण सिंह की बेटी ज्ञानवती को उम्मीदवार बनाया और वह आसानी से जीत गईं. अगली बार यानी 2002 में जाट उम्मीदवारों पर हावी होते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रमोद गौड़ जीते. ब्राह्मण-दलित समीकरण से बसपा को जीत हासिल हई. फिर 2007 में रालोद ने यह सीट अपने खाते में की. इसके बाद यानी 2008 के परिसीमन में खैर सीट सुरक्षित हो गई. वर्ष 2012 के चुनाव में भी रालोद ने सीट जीती. 2017 में भाजपा ने जीत हासिल की फिर 2022 में भी यहां से भाजपा उम्मीदवार ही जीता.