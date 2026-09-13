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Hardoi Sadar Assembly: जिस परिवार को कांग्रेस ने दी सियासी पहचान, उसी के गढ़ में पार्टी क्यों तलाश रही है अपनी जमीन?

Hardoi Sadar Assembly Seat: यूपी की हरदोई सीट अपने आप में एक अलग पहचान है. जहां कांग्रेस की उंगली पकड़कर अग्रवाल परिवार ने अपना सियासी सफर शुरू किया.  सीट पर आज भी परिवार का दबदबा कायम है, लेकिन उसी जमीन पर कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की संघर्ष कर रही है.

By: Shristi S | Published: September 13, 2026 6:33:02 PM IST

हरदोई सीट पर कैसे हुआ अग्रवाल परिवार का दबदबा?
हरदोई सीट पर कैसे हुआ अग्रवाल परिवार का दबदबा?


UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल 2027 में होने वाले हैं. राज्य में भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियां अपने वर्चस्व के लिए जूझ रही है. इसी सिलसिले में देखा जाए तो यूपी की राजनीति में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां चुनावी इतिहास किसी एक परिवार के इर्द-गिर्द घूमता दिखाई देता है. हरदोई सदर भी ऐसी ही सीट है. यहां कांग्रेस से शुरू हुई एक राजनीतिक परिवार की कहानी आगे चलकर सपा, बसपा और फिर बीजेपी तक पहुंची, लेकिन परिवार का प्रभाव बना रहा.

ऐसे में यह सवाल जरूर उठता है कि सात बार के जब उस वक्त परिसीमन के बाद हरदोई विधानसभा सीटा बनी तब वहां अग्रवाल परिवार ने कांग्रेस से शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद परिवार तो वहीं रहा, पर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई. जिस जमीन पर कभी कांग्रेस का दबदबा था, वहां आज पार्टी अपने पुराने प्रभाव को वापस लाने के लिए क्यों जूझ रही है?

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कांग्रेस से शुरू हुआ अग्रवाल परिवार का सफर

अग्रवाल परिवार का पॉलिटिकल सफ़र 1974 में शुरू हुआ. तभी स्वर्गीय श्रीशचंद्र अग्रवाल ने पहली बार इस सीट से जीत हासिल की और MLA बने. 1980 में नरेश अग्रवाल ने अपने पिता की पॉलिटिकल विरासत संभाली और इस सीट से असेंबली इलेक्शन जीते. 1985 में कांग्रेस ने नरेश अग्रवाल की जगह उमा त्रिपाठी को टिकट दिया और वह जीत गईं. 1989 में नरेश अग्रवाल ने कांग्रेस छोड़ दी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़े, और जीते. 1991 में नरेश फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते. 1993 में नरेश अग्रवाल कांग्रेस के टिकट पर जीते. उन्होंने 1996 का असेंबली इलेक्शन भी जीता. 2002 और 2007 में नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते. 2008 में उन्होंने राज्यसभा कैंडिडेट बनने की वजह से MLA के पद से इस्तीफ़ा दे दिया.

पिता के बाद बेटे ने संभाली कमान

साल 2008 के उपचुनाव में नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल ने पहली बार इस सीट से चुनाव जीता. इसके बाद 2012 और 2017 में उन्होंने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की. 2022 में नितिन भाजपा के उम्मीदवार बने और एक बार फिर जीत हासिल की. इस जीत के साथ हरदोई सदर में पहली बार बीजेपी का कमल भी खिला. यानी एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों ने इस सीट की राजनीति को प्रभावित किया दादा श्रीशचंद्र, पिता नरेश और फिर बेटा नितिन. 

हरदोई सीट से क्यों कमजोर पड़ी कांग्रेस?

हरदोई सीट में कांग्रेस की चुनौती को समझने के लिए सिर्फ वोट प्रतिशत देखना काफी नहीं है. असली बदलाव स्थानीय नेतृत्व और व्यक्तिगत राजनीतिक नेटवर्क में आया. नरेश अग्रवाल के कांग्रेस से अलग होने के बाद पार्टी उस स्थानीय प्रभाव को अपने पक्ष में बनाए नहीं रख सकी, जो लंबे समय तक उनके राजनीतिक चेहरे से जुड़ा रहा. वहीं, दूसरी तरफ अग्रवाल परिवार ने अलग-अलग चुनावों में पार्टी बदलने के बावजूद अपना व्यक्तिगत नेटवर्क बनाए रखा. यही कारण है कि इस सीट के चुनावी समीकरण में पार्टी बनाम परिवार का सवाल हमेशा खास रहा है. 

Tags: congressUP Assembly Election 2027
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