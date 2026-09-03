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UP Chunav 2027: मायावती के गढ़ में बीजेपी ने कैसे लगाई सेंध, लगातार 2 बार से कैसे मिल रही जीत?

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश के हापुड़ विधानसभा सीट में 2002 और 2007 विधानसभा चुनाव में बसपा के उम्मीदवार ने जीत हासिल की. फिर 2012 में कांग्रेस के गजराज सिंह ने जीत हासिल की. फिर 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विजयपाल आढ़ती ने जीत हासिल की.

By: Sohail Rahman | Published: September 3, 2026 3:50:22 PM IST

मायावती के गढ़ में बीजेपी ने कैसे लगाई सेंध?
मायावती के गढ़ में बीजेपी ने कैसे लगाई सेंध?


UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश के हापुड़ विधानसभा सीट में बीजेपी ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली है. बीजेपी के विजय पाल आढ़ती ने इस सीट पर एक बार फिर जीत हासिल कर ली है. 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2027) में बसपा ने जीत हासिल कर हापुड़ विधानसभा सीट को अपना गढ़ बना लिया था. लेकिन 2017 और 2022 में बीजेपी ने जीत हासिल कर मायावती के गढ़ में सेंध लगा दी. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विजय पाल आढ़ती ने रालोद के उम्मीदवार गजराज सिंह को हरा दी. हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनाव में काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिला था. बीजेपी उम्मीदवार विजयपाल आढ़ती को 97862 वोट मिले थे. जबकि रालोद के गिरिराज सिंह को 90828 वोट मिले थे. कभी बसपा का गढ़ रहे इस सीट में बसपा के उम्मीदवार को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा.

बहुजन समाज पार्टी के मनीष को 50751 वोट मिले थे. बाकी अन्य पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस ने भावना वाल्मीकि और बसपा ने मनीष कुमार सिंह को मैदान में उतारा था.

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2017 में भी बीजेपी को मिली जीत

2017 के विधानसभा चुनाव में विजय पाल ने कांग्रेस के गजराज सिंह को हराया था. बीजेपी नेता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 15006 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी. इस चुनाव में विजयपाल को 84,532 वोट हासिल हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के गजराज सिंह रहे थे. जिन्हें 69,526 वोट मिले थे. इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बसपा के श्रीपाल सिंह रहे थे. जिन्हें 58,806 वोट मिले थे.

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बसपा को कब मिली जीत

2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गजराज सिंह ने जीत हासिल की. इसके पहले 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के धर्मपाल सिंह ने जीत हासिल की थी. 1993 में बीजेपी के जय प्रकाश ने कांग्रेस के गजराज सिंह को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया. 2002 और 2007 में बसपा को लगातार जीत मिली. लेकिन फिर मायावती और उनकी पार्टी का हापुड़ के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी पकड़ कमजोर हो गई. पिछले कई चुनावों से देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बेकार प्रदर्शन कर रही है.

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Tags: up chunav 2027UP Election 2027
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