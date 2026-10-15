UP Chunav 2027: अखिलेश के साथ आए 5 ‘भगवान’, 2027 में SP को जीत दिलाएंगे शिव, शंकर, भवानी, विष्णु और कृष्ण !

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने शह और मात का खेल शुरू कर दिया है. राजनेताओं ने दलबदल भी तेज कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी में बुधवार को समाजवादी पार्टी के 3 विधायक शामिल हुए. अगले दिन यानी गुरुवार (15 अक्टूबर, 2026) को बारी समाजवादी पार्टी की थी. गुरुवार को अखिलेश यादव ने भवानी, शिव, शंकर, विष्णु और कृष्ण नाम के नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया. इस तरह UP चुनाव से पहले सपा में कुल 5 ‘भगवान’ शामिल हो गए.

5 बेटों के साथ शामिल हुए भवानी

भवानी भीख शुक्ला के 5 बेटों ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. ‘भगवान’ के नाम वाले इन भाइयों के सपा में शामिल होने से चर्चा है कि चुनाव से पहले पार्टी को ‘पांच भगवान’ का साथ मिल गया है. दरअसल, भवानी भीख शुक्ला के पांच बेटे भगवान शिव शुक्ला, भगवान विष्णु शुक्ला, भगवान शंकर शुक्ला, भगवान शुक्ला और भगवान कृष्ण शुक्ला ने अखिलेश यादव की अगुवाई में गुरुवार (15 अक्टूबर, 2026) समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.

बढ़ता जा रहा है पीडीए परिवार

समाजवादी पार्टी में कई नेताओं को शामिल करने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि अब समाजवादी परिवार और पीडीए परिवार बढ़ता जा रहा है. जितना अपमान और दुख बढ़ रहा है, उतना ही पीडीए परिवार बढ़ता जा रहा है. PDA आगे बढ़ेगा, रोकने वाले भी इसे रोक नहीं पाएंगे.

पांचों बेटों के विशेष नाम

वहीं, पांचों शुक्ला भाइयों को पार्टी में शामिल करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो परिवार गुरुवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ है, उनको देखते ही और उनके नाम सुनते ही अलग तरीके का जोश देखने को मिला. गोंडा के सभी नेता यहां मौजूद हैं. वहीं, गुरुवार को सपा में जुड़ने पर भवानी भीख शुक्ला का आभार व्यक्त करता हूं. उनके पांचों बेटों के विशेष नाम हैं. हमारे समाज में उन नामों को कोई भूल नहीं सकता. खासकर सनातनी लोग उनके नाम कभी नहीं भूल पाएंगे. ऐसे पांचों बेटों का मैं अपनी पार्टी में बहुत स्वागत करता हूं. सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं.

यहां पर बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अभी से चुनावी युद्ध का मैदान सज गया है. पूर्व की तरह ही भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी समेत कई अन्य राजनीतिक दल इस चुनाव में ताल ठोंकेंगे. इस चुनाव दिलचस्प हो सकता है.