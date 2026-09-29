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UP Chunav 2027: ‘मकसद सिर्फ़ एक नेता को बदलना नहीं…’ यूपी की सियासत में कौन सा धमाका करने वाली हैं पूर्व IAS दिव्या मित्तल?

UP Chunav 2027: दिव्या मित्तल का कहना है कि उनकी राजनीतिक पहल नागरिकों के साथ मिलकर तैयार की जाएगी.

By: JP Yadav | Published: September 29, 2026 1:08:12 PM IST

UP Chunav 2027: 'मकसद सिर्फ़ एक नेता को बदलना नहीं...' यूपी की सियासत में कौन सा धमाका करने वाली हैं पूर्व IAS दिव्या मित्तल?
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UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) में 6 महीने से भी कम का समय बचा है. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से अभी से तैयारी तेज कर दी है. इस बीच पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को राजनीति में स्वतंत्र रूप से उतरने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि वह उत्तर प्रदेश से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करेंगी और उन लोगों की आवाज़ बनेंगी जिनकी शिकायतें अक्सर सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पातीं. बावजूद इसके उन्होंने राजनीति में स्वतंत्र रूप से उतरने की घोषणा की, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में वह किसी राजनीतिक दल का दामन थामकर विधानसभा चुनाव में यूपी की किसी सीट से मैदान में उतर सकती हैं. बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वह समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस का दामन थाम सकती हैं. वहीं, कुछ जानकारों का कहना है कि वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव लड़ सकती हैं. 

30 अगस्त को दिया था अपने पद से इस्तीफा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो बयान में दिव्या मित्तल ने 30 अगस्त, 2026 को 13 साल के करियर के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) से इस्तीफा दिया था. अब उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा मंच बनाना चाहती हैं जो देश के भविष्य की चिंता करें. उन्होंने कहा कि वह उन लोगों की आवाज़ बनना चाहती हैं, जिनकी आवाज़ किसी दफ्तर तक नहीं पहुंच पाती और अगर पहुंचती भी है तो सुनी नहीं जाती. उन्होंने आगे कहा कि वह आज़ादी के बाद के 80 सालों का हिसाब-किताब जानना चाहती हैं.

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IIT दिल्ली और IIM बेंगलुरु की पूर्व छात्रा और वॉल स्ट्रीट की पूर्व ट्रेडर दिव्या मित्तल ने अपने फैसले को समझाने के लिए अपने प्रशासनिक करियर के कई अनुभवों का ज़िक्र किया. इनमें पहाड़ी गांव की एक महिला का मामला भी शामिल था, जिसके घर में पानी की कमी होने के बावजूद उसने अपने गांव के बच्चों के लिए 5वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल की मांग की थी. उन्होंने बताया कि स्कूल को मंज़ूरी तो मिल गई थी, लेकिन तीन साल बाद भी उसका निर्माण शुरू नहीं हुआ था. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह देरी फंड, नियमों या मंज़ूरी की कमी के कारण थी, या फिर बस इच्छाशक्ति की कमी के कारण.

रेवेन्यू डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर अपने कार्यकाल के एक और मामले को याद करते हुए दिव्या मित्तल ने बताया कि ज़मीन ना रखने वाले एक व्यक्ति को सरकारी ज़मीन अलॉट हुई थी, लेकिन ज़रूरी कागज़ात होने के बावजूद उसे ज़मीन का कब्ज़ा नहीं मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि दखल के बाद इस मामले में गलत रिपोर्ट वापस ले ली गई थी, लेकिन बाद में कब्ज़ा पाने की कोशिशों के दौरान उन्हें बताया गया कि इसे ऊपर से रोक दिया गया है. 

न्याय और सोच पर होगा फोकस

दिव्या मित्तल ने कहा कि वह ऐसे मामलों के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों, सड़कों की हालत, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कथित मौतों, परीक्षा से जुड़ी चिंताओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर सवाल उठाना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि राजनीति का फोकस सिर्फ़ नेताओं को बदलने पर नहीं, बल्कि इरादे, न्याय, चिंता और सोच पर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मकसद सिर्फ़ एक नेता को बदलना नहीं है बल्कि राजनीति को बदलना है. 

‘पूछती रहूंगा सवाल’

दिव्या मित्तल ने यह भी कहा कि वह किसी मौजूदा राजनीतिक पार्टी के बैनर तले राजनीति में नहीं उतरेंगी. इसके बजाय उन्होंने कहा कि वह उन नागरिकों के साथ मिलकर एक मंच बनाएंगी जो उनका समर्थन करते हैं.  उन्होंने कहा कि मैं डरती नहीं हूं. मैं सवाल पूछती रहूंगी. उन्होंने आगे कहा कि वह एक ऐसा मंच बनाना चाहती हैं जो देश के भविष्य की चिंता करे. उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने के फैसले पर दिव्या मित्तल ने राज्य को अपनी कर्मभूमि बताया और कहा कि वहां के लोगों ने उनके प्रशासनिक करियर के दौरान उनका साथ दिया था. 

देश में बदलाव संभव

उन्होंने कहा कि मैं यहां एक अधिकारी के तौर पर आई थी, लेकिन यहां के लोगों ने मुझे अपनी बेटी बना लिया. उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों और यहां की मिट्टी ने उन्हें उनके मकसद के बारे में सिखाया है. दिव्या मित्तल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि देश में बदलाव संभव है और उन्होंने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक रूप से भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनकी यह घोषणा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आई है. 

मिर्जापुर समेत कई जिलों में डीएम रहीं

इस्तीफा देने के समय दिव्या मित्तल लखनऊ में राजस्व विभाग में विशेष सचिव थीं. इससे पहले उन्होंने देवरिया, मिर्जापुर और संत कबीर नगर में जिलाधिकारी के तौर पर काम किया था. मिर्जापुर की जिलाधिकारी के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान वह तब चर्चा में आईं जब आजादी के 75 साल बाद हलिया ब्लॉक के दूरदराज पहाड़ी गांव लहुरियादह में पहली बार नल से पानी पहुंचाया गया. स्थानीय लोग देवरिया में उनके कार्यकाल को जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू करने के उनके प्रयासों और उनके निर्णायक प्रशासनिक कदमों के लिए याद करते हैं. 

Tags: Divya Mittal
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