Dimple Yadav on SP Manifesto: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी बीच समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी एजेंडे को जनता के सामने रखना शुरू कर दिया है. पार्टी के पहले घोषणापत्र में सामाजिक न्याय, रोजगार, किसान और गरीबों से जुड़े मुद्दों को जगह दी गई है. हालांकि, महिलाओं को लेकर पार्टी की रणनीति अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है. लखनऊ में गुरुवार 26 नवंबर 2026 को घोषणापत्र जारी होने के बाद सांसद डिंपल यादव ने बताया कि सपा महिलाओं के लिए अलग से दो घोषणापत्र जारी करेगी. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी खबर और अखिलेश ने महिलाओं से क्या वादे किया है.

महिलाओं के लिए दो और घोषणापत्र लाएगी सपा

घोषणापत्र जारी होने के बाद डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की ओर से फिलहाल पहला घोषणापत्र जारी किया गया है. महिलाओं के लिए अभी दो और घोषणापत्र सामने आएंगे. उन्होंने कहा कि यूपी की जनता अब खुद चुनाव के लिए आगे आ रही है.

अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए किए ये वादे

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले घोषणापत्र में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया. उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं और महिला कारीगरों को हर साल 40 हजार रुपये पेंशन देने का वादा किया. यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजनेकी बात कही गई है. इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और मुफ्त शिक्षा को भी पार्टी के एजेंडे में शामिल किया गया है. अखिलेश ने PDA, महिलाओं और गरीबों के लिए समाजवादी कैंटीन खोलने का वादा किया, जहां 5 रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी. यही नहीं, पार्टी ने गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ बेहतर एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की बात भी कही है.

जाति जनगणना और युवाओं के लिए रोजगार का वादा

अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी, तो वे राज्य में जाति जनगणना शुरू करेंगे. उन्होंने कहा कि इससे अलग-अलग जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चल सकेगा, और इसके आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी.

इसके अलावा, उन्होंने किसानों के लिए सही दाम, मेहनत के हिसाब से मज़दूरी, और युवाओं के लिए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार का वादा किया है. स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, स्किल ट्रेनिंग, और स्टार्टअप के मौके बढ़ाने की बात भी मैनिफेस्टो में शामिल है.

अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भविष्य में, अलग-अलग शहरों की ज़रूरतों के आधार पर लोकल मैनिफेस्टो तैयार किए जाएंगे. इसलिए, महिलाओं के लिए प्रस्तावित दो मैनिफेस्टो पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों की कड़ी नजर रहेगी.