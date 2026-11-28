Debai Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलंदशहर जिले की डिबाई विधानसभा सीट की अपनी अलग पहचान रही है. कभी पूर्व सीएम कल्याण सिंह के राजनीतिक प्रभाव वाली इस सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है. हालांकि, बीच में बसपा और सपा ने भी यहां जीत दर्ज कर राजनीतिक समीकरण बदले. 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नजर लगातार तीसरी जीत हासिल क हैट्रिक लगाने पर होगी. वहीं सपा और बसपा भी इस सीट पर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुट सकती हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी अपना किला बचा पाएगी या विपक्ष इस बार कोई नया सियासी खेल कर देगा?

डिबाई सीट का पॉलिटिकल इतिहास क्या बताता है?

बुलंदशहर ज़िले की डिबाई विधानसभा सीट एक जनरल कैटेगरी की सीट है. यह बुलंदशहर लोकसभा सीट के अंदर आती है. यहां शुरुआती चुनावों में भारतीय जनसंघ (BJP) का असर रहा. जनसंघ ने 1957 से 1974 के बीच लगातार पांच चुनाव जीते. बाद में, BJP ने भी इस सीट पर अपना पॉलिटिकल बेस मज़बूत किया. पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का भी इस सीट से खास कनेक्शन है. उन्होंने 1996 में BJP के टिकट पर और 2002 में राष्ट्रीय क्रांति दल के टिकट पर यहां जीत हासिल की थी. उनके परिवार का भी इस इलाके की पॉलिटिक्स में असर है.

हालांकि, 2007 में श्री भगवान शर्मा BSP के टिकट पर जीते थे. फिर उन्होंने 2012 में SP के टिकट पर जीत हासिल की. ​​इससे साफ़ पता चलता है कि डिबाई में BJP का बेस मज़बूत होने के बावजूद, दूसरी पार्टियां भी अपनी मौजूदगी बनाने में कामयाब रही हैं.

BJP ने 2017 और 2022 में अपना गढ़ कैसे मज़बूत किया?

2017 के विधानसभा चुनाव में BJP ने डॉ. अनीता सिंह राजपूत को मैदान में उतारा था. उन्होंने SP के हरीश कुमार को 65,630 वोटों के बड़े अंतर से हराया था. अनीता सिंह को 111,807 वोट मिले थे, जबकि SP कैंडिडेट को 46,177 वोट मिले थे. BSP तीसरे नंबर पर रही थी.

2022 के चुनाव में BJP ने चंद्रपाल सिंह पर भरोसा किया. उन्होंने SP के हरीश कुमार को 68,025 वोटों से हराया. चंद्रपाल सिंह को 128,640 वोट मिले थे, जबकि SP कैंडिडेट को 60,615 वोट मिले थे. BJP को कुल वैलिड वोटों का 58.60 परसेंट मिला था. इस तरह, BJP ने लगातार दो विधानसभा चुनाव जीतकर डिबाई में अपनी स्थिति मजबूत कर ली.

2027 में BJP के सामने क्या चुनौतियां होंगी?

2027 के चुनाव में BJP के सामने अपनी जीत का सिलसिला बनाए रखने की चुनौती होगी. मौजूदा MLA चंद्रपाल सिंह का स्टेटस, लोकल डेवलपमेंट के काम और जनता के बीच सरकार की इमेज पार्टी के लिए अहम मुद्दे हो सकते हैं. दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी पिछले दो विधानसभा चुनावों में दूसरे नंबर पर रही है. यह अपने वोट बेस को मजबूत करने और BJP के खिलाफ माहौल बनाने का मौका देता है. BSP भी अपना पुराना राजनीतिक असर वापस पाने की कोशिश कर सकती है.

OBC, लोध और अनुसूचित जाति समुदायों को डिबाई की चुनावी भूमिका के लिए अहम माना जाता है. इसलिए, कैंडिडेट चुनने और सोशल डायनामिक्स भी नतीजे पर असर डाल सकते हैं. कुल मिलाकर, BJP अभी डिबाई में मजबूत स्थिति में दिख रही है, लेकिन SP और BSP की स्ट्रैटेजी 2027 के चुनाव में चुनौती खड़ी कर सकती है. असली लड़ाई इस बात पर निर्भर करेगी कि विपक्षी वोट कितना एकजुट है और BJP अपने मौजूदा सपोर्ट बेस को कितनी अच्छी तरह बनाए रख पाती है.