UP Chunav 2027: दादरी की पहली महिला विधायक कौन बनीं? गुर्जर बहुल सीट पर अखिलेश की सपा को अब तक क्यों नहीं मिली जीत

Dadri Assembly Seat History: उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2027) होने वाला है. ऐसे में आज हम आपको दादरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानेंगे. भारत के किसी भी सूबे में जब चुनाव होता है तो यहां राजनेता गिरगिट की तरह रंग बतलते हुए लोगों को धर्म का चोला उड़ाते हुए जति के रंग में सराबोर कर देते हैं. इस बात को समझने के लिए दादरी विधानसभा क्षेत्र का इतिहास अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है.

यहां लगभग सभी बड़े राजनीतिक दल पिछले करीब 30-35 सालों से एक ही जाति से अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं. गौतम बुद्धनगर जिले की इस सीट पर गुर्जर समाज का दबदबा अभी तक कायम है, यहां करीब 4.50 लाख वोटरों में 1.75 लाख अकेले गुर्जर हैं. जबकि, मुस्‍लिम वोटरों की संख्‍या करीब 90 हजार, ब्राह्मण 70 हजार और क्षत्रिय वोटर करीब 45 हजार हैं. अभी तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी को कभी जीत नसीब नहीं हुई है.

गुर्जर जाति के वोटरों का रहा दबदबा

गुर्जर जाति के वोटरों को लुभाने के लिए सभी पार्टियां इस बिरादरी के प्रत्‍याशी पर ही दांव लगाती हैं क्योंकि यहां उनकी संख्या ज्यादा है. यहां से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नवाब सिंह नागर 1996 व 2002 में लगातार 2 बार विधायक रहे. इसके बाद बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सतवीर सिंह गुर्जर 2 बार 2007 और 2012 में जीते और 2017 में वह भाजपा के तेजपाल सिंह नागर से 82 हजार वोटों से हार गए जबकि तीसरे स्‍थान पर कांग्रेस के समीर भाटी और चौथे स्‍थान पर रालोद के रवींद्र सिंह भाटी रहे. 2012 में कांग्रेस के समीर भाटी तीसरे स्‍थान पर रहे थे और सपा के राजकुमार भाटी चौथे स्थान पर रहे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों ही गुर्जर बिरादरी से आते हैं.

दादरी विधानसभा क्षेत्र में सूरजपुर, बिसरख, दादरी, चिपियाना बुजुर्ग जैसे महत्‍वपूर्ण क्षेत्र आते हैं. यहां सबसे पहले 1956 में चुनाव हुआ था. जबकि परिसीमन के बाद इस विधानसभा क्षेत्र की संख्‍या 62 नंबर निर्धारित की गई.

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दादरी में किसने जीता पहला चुनाव?

1957 और 2017 के बीच, गौतम बुद्ध नगर जिले की तीन विधानसभा सीटों से सिर्फ 10 महिलाओं को टिकट मिला, जिनमें 2017 में चुनाव लड़ने वाली एक महिला भी शामिल है. 1997 में गौतम बुद्ध नगर के जिला बनने से पहले यहां सिर्फ दादरी और जेवर विधानसभा सीटें थीं. सत्यवती सिंह 1956 में दादरी विधानसभा सीट बनने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में दादरी की पहली प्रतिनिधि बनी थीं. सत्यवती सिंह ने 1957 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और दादरी की पहली महिला विधायक बनीं. उस समय यह सीट बुलंदशहर जिले का हिस्सा थी. सिंह के बाद किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने इस विधानसभा सीट से किसी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया. सत्यवती को 19,144 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार महाराज सिंह को 10,394 वोट मिले. वह 8,750 वोटों से जीतीं और दादरी की पहली महिला विधायक बनीं.

दादरी से अब तक कौन-कौन बने विधायक?

साल नाम पार्टी 1957 सत्यवती रावल कांग्रेस 1962 रामचंद्र बिकल कांग्रेस 1967 तेज सिंह भाटी कांग्रेस 1969 रामचंद्र बिकल केएमपी 1974 तेज सिंह भाटी एनसीओ 1977 तेज सिंह भाटी जपा 1980 विजयपाल भाटी कांग्रेस 1985 महेंद्र सिंह भाटी एलकेडी 1989 महेंद्र सिंह भाटी जनता दल 1991

महेंद्र सिंह भाटी

जनता दल

1993

समीर भाटी

जनता दल

1996

नवाब सिंह नागर

बीजेपी 2002 नवाब सिंह नागर बीजेपी 2007

सतवीर गुर्जर

बसपा

2012

सतवीर गुर्जर

बसपा

2017

तेजपाल नागर

बीजेपी 2022

तेजपाल नागर

बीजेपी



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