UP Chunav 2027: यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 150 सीटों पर ठोका दावा, सपा से गठबंधन पर बनेगी बात या बिगड़ जाएगा खेल?

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 150 सीटों पर दावा ठोक दिया है. जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि क्या गठबंधन को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बात बन पाएगी या नहीं? हालांकि, इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आता है. 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 17 में से 6 सीटें सीटें जीती थीं. इसी जीत के दम पर 150 सीटों की मांग कर रही है. लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का लगातार ग्राफ गिरता रहा है. 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थीं. जबकि 2022 में केवल 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी.

2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी. अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस को जिन सीटों पर जीत मिली थी वो सपा के दम पर मिली थी. इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा. लेकिन सपा के लिए 150 सीटें देना आसान नहीं है. कांग्रेस रायबरेली, अमेठी, रामपुर खास और सहारनपुर में मजबूत है. कांग्रेस ने अजय राय को हटाकर आराधना मिश्रा मोना को उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. ऐसे में अब देखना क्या होगा कि कांग्रेस की क्या रणनीति होगी.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने क्या कहा?

इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सीट शेयरिंग को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि गठबंधन के तहत कांग्रेस 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी. बताया जा रहा है कि सीट-शेयरिंग पर अक्टूबर में फैसला होनेकी उम्मीद है. राजेंद्र पाल गौतम के अनुसार, कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी के पास हर सीट के लिए संभावित उम्मीदवार तैयार हैं. हालांकि, गठबंधन की स्थिति में कांग्रेस कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है.

गौतम ने बताया कि पार्टी पिछले दो महीनों से सीट-शेयरिंग की तैयारियों पर काम कर रही है, और इस प्रक्रिया में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल और खुद गौतम शामिल हैं.

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लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस में हुआ था गठबंधन

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पहले उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव गठबंधन के तौर पर लड़ा था. अब, दोनों पार्टियां 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीतियां बना रही हैं. कांग्रेस द्वारा 150 सीटों की संख्या सामने रखने के बाद गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अहम हो गई है. गौतम ने कहा कि सीट-शेयरिंग की प्रक्रिया अक्टूबर में पूरी होने की उम्मीद है, ताकि टिकट पाने वाले उम्मीदवारों को चुनाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

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